Ministrul bulgar de Externe a precizat că a făcut tot posibilul ca diplomații să nu devină prizonieri ai relațiilor dintre Guvern și președinte.

Reporter: Doamnă ministru, la sfârșitul lunii februarie putem spune că mai avem o lună până la alegerile parlamentare. De aceea, să încercăm să facem o recapitulare a mandatului dumneavoastră de ministru. Care au fost cele mai mari succese ale dvs. și în ce ați eșuat?

Ecaterina Zaharieva: Într-adevăr, este timpul pentru un bilanț, deși este bine ca acest lucru să se facă periodic, nu numai la sfârșitul mandatului. Fără îndoială, nu am cum să nu încep cu președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene. Acesta este unul dintre cele mai importante succese ale acestui mandat.

Reporter: Un moment istoric.

Ekaterina Zaharieva: Da, a fost primul eveniment de acest tip din istorie. Am surprins plăcut pe toată lumea, inclusiv pe noi înșine. Nu m-am îndoit niciodată de organizare, noi suntem gazde bune, ne putem ocupa de evenimente mari, am organizat forumuri similare în Bulgaria de mai multe ori. În opinia mea, cel mai important lucru, care nu a fost atât de vizibil pentru public, dar a fost apreciat de toată lumea, este că diplomația bulgară, administrația și politicienii au reușit să fie un broker cinstit și adevărat. Am vorbit cu toată lumea, nu numai cu țările mari din UE, pentru a reuși să ajungem la un acord și la un progres în ceea ce privește dosarele dificile, care păreau a fi blocate înainte. Și ca politică externă, cel mai mare succes în timpul președinției a fost că am reușit nu numai să avem succese serioase legate de perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și de Reuniunea la vârf pentru prima dată în 15 ani la Sofia, Declarația de la Sofia și Agenda, care sunt încă în curs de implementare, în urma cărora a avut loc o decizie de extindere pentru prima dată în doi ani. Este un fapt că la doi ani și jumătate de la președinția noastră, fiecare următor stat se simte chiar obligat să pună subiectul perspectivei europene a Balcanilor de Vest între prioritățile sale. Am reușit să stabilim această temă permanent și, fără îndoială, cred că aceasta este un succes.

Ministrul bulgar de Externe: Nici măcar nu am fost invitați ca observatori

Reporter: Putem pune Balcanii de Vest pe lista eșecurilor, mai ales dacă vorbim despre Republica Macedonia de Nord.

Ecaterina Zaharieva: Vom reveni asupra acestui aspect, dar permiteți-mi să continui cu bilanțul, pentru că poate există ceva chiar mai istoric decât președinția, iar aici mă refer la ERM 2 și Uniunea bancară. În afară de asta, nu numai că am devenit membri ai Procesului de la Berlin pentru Balcanii de Vest, dar am reușit chiar să îi asigurăm președinția. Înainte de asta, dacă vă amintiți, nici măcar nu am fost invitați ca observatori la aceste întâlniri. Am reușit să facem vizite la diferite niveluri – miniștri, prim-miniștri și președinți, care nu au mai fost realizate niciodată înainte de asta. Vorbim despre vizite la noi, precum și despre vizitele noastre în străinătate. Vizite care nu au mai avut loc niciodată înainte.

Reporter: Amintiți-ne câteva dintre acestea, vă rog.

Ecaterina Zaharieva: De exemplu, vizita premierului Borisov la Riad, în Arabia Saudită, sau vizita prim ministrului japonez Shinzo Abe în Bulgaria.

Reporter: Este adevărat că prim-ministrul japonez nu venise niciodată în Bulgaria în întreaga istorie a relațiilor noastre diplomatice din 1919. La fel cum niciodată un prim-ministrul bulgar nu pusese piciorul în Arabia Saudită.

Ecaterina Zaharieva: Există multe alte exemple similare. Niciun ministru indian de externe nu a venit până acum în Bulgaria. De asemenea, a venit pentru prima dată ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, iar noi am avut la rândul nostru vizite acolo.

Ministrul bulgar de Externe: Aceste lucruri nu au cum să nu mă bucure

Reporter: Ați inaugurat personal ambasada de la Abu Dhabi.

Ecaterina Zaharieva: Da, slavă Domnului, timpul în care Bulgaria a închidea misiuni în întreaga lume s-a încheiat. Am deschis o ambasadă la Abu Dhabi, precum și o ambasadă la Riad, precum și două consulate, la Taraclia și la Barcelona, am ridicat statutul consulatului de la Frankfurt la Consulat General. Aceste lucruri nu au cum să nu mă bucure. Am vrut mai multe misiuni noi, pentru că aveam astfel de planuri, dar pandemia COVID și criza care a urmat le-au zădărnicit. Dar e vorba de patru ani, asta nu este o deloc puțin. În ceea ce privește vizitele importante și semnificative, probabil că voi omite să menționez multe. Dar am avut vizitele miniștrilor unor țări care nu veniseră în Bulgaria de 25-30 de ani, precum Maroc, Algeria, Tunisia… Din păcate, din cauza pandemiei, eu nu am putut să întorc aceste vizite, precum și multe dintre vizitele planificate în Bulgaria ale multora dintre omologii mei nu au avut loc. Dar cele care s-au întâmplat au fost importante, deoarece au dat un nou impuls relațiilor bilaterale. Am încercat să restabilim unele dintre vechile legături ale Bulgariei și să creăm altele noi.

Reporter: V-ați concentrat și asupra Africii, care este rareori printre prioritățile diplomației bulgare. Ați fost în Angola și Namibia.

Ecaterina Zaharieva: Da, dar înainte de asta, în timpul președinției noastre europene, am avut excelenta șansă de a prezida evenimente importante între UE și Africa. Primul a fost în Africa de Sud, al Organizației SADC (Southern African Development Community) și acesta este evenimentul care a făcut Bulgaria vizibilă și a fost unul dintre motive și a dat un impuls realizării vizitelor ulterioare în Angola și Namibia. Apoi a venit marea întâlnire a UE și a țărilor din Africa, Caraibe și Pacific, care a avut loc în Togo.

Ministru bulgar de Externe: Am ajutat fiecare bulgar să ajungă acasă

Reporter: Ce altceva mai considerați a fi un succes?

Ecaterina Zaharieva: În cele mai grele luni ale pandemiei, când atât de mulți oameni au fost blocați și nu știau cum să se întoarcă acasă, am putut ajuta relativ repede fiecare bulgar, oriunde în lume, să ajungă acasă. Am reușit să asigurăm coridoare verzi, amintiți-vă cum oameni cu copii mici erau blocați la granițe. Aveam linii telefonice vreme de 24 de ore cu aproximativ 100.000 de apeluri. Modul în care funcționează statul și administrația într-o criză este, de asemenea, relevant atunci când vorbim despre succese. De aceea este important să îmbunătățim serviciile administrative.

Reporter: Și ce ați făcut pe acest subiect, care de cele mai multe ori îi face pe oameni să se supere?

Ecaterina Zaharieva: Am făcut o mulțime de lucruri pe această temă. Eu am fost extrem de surprinsă, nici nu am vrut să cred când am aflat că la Ministerul Afacerilor Externe din Sofia, dacă o persoană dorește să plătească pentru un serviciu administrativ, o poate face doar cu taxă de timbru. În nici un alt mod – nici în numerar, nici cu un terminal POS sau prin transfer bancar nu se putea face plata. Vă puteți imagina? Ca în secolul trecut! Desigur, nu aveam idee că această metodă de plată există încă. Și în ministerul nostru s-a dovedit nu numai că a existat, dar a fost singura posibilă.

Reporter: Nu mai este așa, presupun.

Ecaterina Zaharieva: Nu, nu mai este! Nu numai în Sofia, avem deja terminale POS peste tot. Acest lucru este ceva despre care de multe ori înainte am primit semnale de la conaționalii noștri din străinătate, care s-au întrebat de ce trebuie să aibă numerar, având în vedere că peste tot se poate plăti acum cu cardul. De asemenea, am reconstituit și reparat multe dintre consulate, astfel încât compatrioții noștri să se simtă confortabil. Am redus taxele pentru unele servicii care erau nerezonabil de mari.

În fiecare moment va începe, după o lungă perioadă de testare, și un sistem de servicii electronice, prin care cetățenii bulgari vor avea posibilitatea să depună online cereri pentru cărți de identitate și pașapoarte internaționale. Sunt convinsă că aceasta va fi o mare ușurare pentru toată lumea. Cu atât mai mult din cauza distanțelor enorme pe care trebuie să le parcurgă unii dintre conaționalii noștri care locuiesc în străinătate.

În Bulgaria, o apostilă putea fi obținută doar într-un singur loc din Sofia. Și dacă sunteți din Ruse, Varna sau de oriunde din țară, trebuia să veniți la Sofia pentru a beneficia de acest serviciu. Această certificare se desfășoară deja în fiecare dintre cele 28 de municipii din Bulgaria. Acest lucru a dus la o reducere a costurilor și, în consecință, a taxei pentru acest serviciu. Există altceva care este important nu numai pentru mine, ci și pentru serviciul diplomatic în sine. Am reușit să creștem salariile și mulțumesc prim-ministrului și ministrului finanțelor pentru înțelegere.

Ministrul bulgar de Externe: Cerințele aici sunt imense

Reporter: Ministerul Afacerilor Externe a fost întotdeauna la coada tuturor grilelor de salarizare.

Ecaterina Zaharieva: Da, în comparație cu restul administrației, nici nu are rost să vorbim despre o comparație cu sectorul privat. În același timp, cerințele de aici sunt imense. Pentru a începe, aveți nevoie de un masterat și două limbi străine. Ne-a fost greu să-i păstrăm pe tineri, și nu doar pe tineri. Am mărit salariile angajaților din străinătate cu 30%, iar acum suntem pe punctul de a crește salariile celor care sunt în Sofia. Ceea ce ne poate aduce la mijlocul grilei de salarizare din administrația publică, mai degrabă decât să fim în partea de jos, așa cum a fost.

În minister lucrează diplomați foarte bine pregătiți. Mulți dintre ei nu au avut șansa de a fi lideri de misiune. În cele două mari rotații pe care le-am făcut, mai ales în cea de-a doua, chiar am vrut să le ofer o șansă acestor diplomați deosebit de bine pregătiți. Unii dintre ei au mai mult de 20 de ani de vechime în minister.

Reporter: Au fost comentarii că ați feminizat ministerul.

Ecaterina Zaharieva: Am făcut o încercare, recunosc, dar nu am reușit, pentru că avem încă multe femei cu rang de ambasador sau în calitate de șefi de misiuni sub numărul considerat normal în UE. Dar ne îndreptăm spre direcția corectă.

Reporter: Ați trimis femei ambasadoare în țări importante precum Germania, India și Iran.

Ecaterina Zaharieva: Da, pentru prima dată, o femeie a fost nominalizată pentru ambasador la ONU. Și în Japonia, ambasadorul bulgar va fi o femeie. Avem femei diplomat minunate. Dar și mulți bărbați – diplomați minunați – au primit șansa de a pleca pentru prima dată ca șefi de misiune.

Reporter: Și ați luptat cu numirile politice?

Ecaterina Zaharieva: Procentul acestor numiri a scăzut foarte mult. În ultimii 20 de ani, acestea nu au fost niciodată mai puține. Nici măcar nu le numesc politice, cred că este un termen greșit. Să îi numim oameni din afara ministerului, deoarece unii dintre ei au fost ambasadori și înainte, mulți dintre ei au calități incontestabile. Să-i definim ca diplomați fără carieră.

Ministrul bulgar de Externe: Încă avem astfel de dificultăți

Reporter: Dacă vă recunoaștem cariera politică drept unul dintre plusurile din mandat, nu ar trebui să uităm că toate acestea s-au întâmplat în condițiile unor relații complexe cu Președinția. Până în prezent, putem spune că ați făcut tot posibilul, ca șef al diplomației bulgare, pentru a depăși această comunicare dificilă cu Președinția?

Ecaterina Zaharieva: În ceea ce privește depășirea comunicării dificile cu președintele, din păcate, am eșuat. Încă avem astfel de dificultăți, dar am făcut tot posibilul ca serviciul diplomatic bulgar să nu devină un ostatic al relațiilor tensionate dintre guvern și președinte. Pentru că nu este corect ca diplomații profesioniști să devină ostatici ai acestor relații. Și întrucât, într-un comunicat de presă, președintele a anunțat că nu a făcut propuneri niciodată și că propunerile pentru ambasadori au fost făcute de ministrul de externe, de data aceasta am făcut toate propunerile fără să le coordonez chiar informal cu el.

Reporter: A funcționat asta?

Ecaterina Zaharieva: Au fost câteva propuneri despre care el a tăcut pur și simplu. Nu a răspuns la propunerea noastră scrisă.

Reporter: Dați un exemplu de astfel de nominalizare respinsă de președinte.

Ecaterina Zaharieva: Daniel Mitov, de exemplu. Și continui să spun că aceasta a fost o greșeală a președintelui. Mai mult decât atât, am semnale de la colegii mei români că pentru ei este o onoare că am desemnat un fost ministru de externe ca ambasador în România. După cum mă așteptam, pentru că nu există nicio țară care să nu accepte o astfel de numire drept o onoare. Dar, în ciuda diferențelor cu președintele, am reușit totuși, în ciuda întârzierilor de mai multe luni, să avansăm în acest proces și Bulgaria să își aibă proprii ambasadori. Pentru că Bulgaria a avut de suferit din cauza tuturor acestor lucruri, nu președintele sau ministrul de externe.

Reporter: Candidatura este încă vacantă pentru România acum?

Ecaterina Zaharieva: Am făcut o nouă propunere, dar încă nu avem un răspuns de la președinte.

Despre tema Balcanilor

Reporter: În ceea ce privește tema Balcanilor, în ciuda succeselor, relațiile Bulgariei cu Republica Macedonia de Nord sunt deosebit de tensionate, când ar trebui să avem relațiile cele mai calde și mai frățești cu această țară.

Ecaterina Zaharieva: Este un fapt că am făcut ca politica noastră în Balcani să fie vizibilă și activă. În primele 2-3 luni ale mandatului meu, am făcut turnee în toate țările din regiune. Acesta a fost scopul meu ca ministru. Desigur, m-am dus atât în România, cât și în Grecia, în calitate de țări vecine și membre ale UE. Ne-am întâlnit în mod constant cu colegi în diferite forumuri. Obiectivul Bulgariei este, nu numai al acestui guvern, o serie de guverne au lucrat – să aibă relații bune cu toți vecinii săi. Da, cu Republica Macedonia de Nord, pare să existe ceva nespus și neterminat în ultimii ani, deși nu este doar în ultimii ani. Dar faptul că este atât de vizibil și întotdeauna în centrul atenției publice, cred că va ajuta pentru o soluționare, în cele din urmă. Această educare a generațiilor în ură față de Bulgaria și bulgari este la baza problemei noastre.

Reporter: Vom trece peste asta?

Ecaterina Zaharieva: Nu avem altă variantă. Trebuie să trecem peste asta. Noi i-am susținut întotdeauna și în cele mai dificile momente, vom continua și acum să facem asta. Nu am vrut ca ei să poarte atât de mult negocierile prin intermediul mass-media, ceea ce a dus la o retorică grea, pentru că ulterior este greu să negi cuvintele spuse. Înțeleg că de multe ori vorbim pentru propria noastră audiență, dar nu este normal ca în secolul XXI să câștigi alegeri printr-o campanie împotriva oricărei țări vecine. Acest lucru nu poate continua așa.

Reporter: Există, de asemenea, o teză conform căreia Serbia și Bulgaria duc un război rece pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord. Și toată propaganda și discursul urii împotriva noastră, care se duce la Skopje, toate au fost provocate de anumite cercuri din Belgrad. I-am adresat această întrebare ministrului sârb de externe, Nikola Selakovic, când a fost de curând în Bulgaria – prima vizită de acest tip din ultimii șapte ani, ceea ce reprezintă un alt lucru de remarcat.

Ecaterina Zaharieva: Bulgaria nu duce cu siguranță un război. Nici cu Republica Macedonia de Nord, nici cu Serbia, cu nicio altă țară din lume. Dar nu este un secret pentru nimeni faptul că Belgradul are o influență puternică la Skopje și există cu siguranță o tendință de apropiere de limba sârbă, de afacerile și instituțiile sârbești. Această tendință nu s-a oprit în ultimii 30 de ani și acest lucru este de înțeles. Dar scopul Bulgariei nu este de a distruge relațiile de prietenie. Să fie prieteni. Vrem doar să aibă o relație de prietenie și cu noi. Să fim toți prieteni. Să fim conectați, să construim împreună.

Nu putem să nu avem o linie de cale ferată cu Republica Macedonia de Nord. Nu se poate să creeze bariere administrative pentru companiile bulgare. Încercarea de a prezenta Bulgaria ca revanșă istorică din secolul XIX este extrem de inacceptabilă, deoarece problemele noastre sunt actuale. Cel mai important lucru este să se potolească emoțiile și să privim pragmatic. Cu Serbia, până la sfârșitul acestui an, vom avea în sfârșit o autostradă de la Sofia la Belgrad. Ministrul sârb de externe nu a fost într-adevăr într-o vizită bilaterală în Bulgaria de mult timp. Mă bucur că Bulgaria a fost a doua țară din regiunea pe care a vizitat-o. Avem relații bune cu Serbia, desigur, ridicăm întotdeauna problema minorității bulgare de acolo, accesul la educație și manuale în limba maternă, dezvoltarea regiunii, investiții etc.

Echilibru între Moscova și Washington

Reporter: Ați reușit să găsiți echilibrul între Moscova și Washington, mai ales că în prezent aveți acest avantaj la Sofia, ca ambele mari puteri să aibă femei ca ambasadori?

Ecaterina Zaharieva: Lucrăm la fel de bine cu toți ambasadorii străini din Bulgaria și pentru noi nu contează cine din ce țară este, iar sexul este chiar mai puțin important. Dar în ceea ce privește problema echilibrului, voi spune că interesele naționale bulgare sunt pe primul loc. Orientarea geopolitică a Bulgariei este clară și sper că nu va fi pusă sub semnul întrebării. Dialogul strategic cu Statele Unite și vizita premierului la Washington indică clar ce relații avem. Și cu Rusia am avut o serie de vizite, iar asta la cel mai înalt nivel. De fapt, la toate nivelurile – președinte, prim-ministru, ministru de externe… Când eu am vizitat Moscova, ministrul bulgar de externe nu a mai fost acolo din 2011. Am avut și o vizită planificată a lui Serghei Lavrov la Sofia, dar din cauza crizei COVID, din păcate, nu a avut loc. Avem o relație pragmatică și onestă cu Rusia, fără a cruța lucrurile care nu ne plac.

Reporter: Am avut cazuri de diplomați expulzați, ai noștri – ai lor, ai lor – ai noștri, pe bază de reciprocitate.

Ecaterina Zaharieva: Probabil că rușii nu au fost încântați că din octombrie 2019 până acum am declarat 5 oameni persona non grata, dar nici noi nu suntem deloc mulțumiți ca angajații lor să desfășoare activități interzise de legea noastră, încercări de a dobândi secrete de stat sau recrutarea de persoane pentru a le dobândi asemenea secrete.

Reporter: Unde credeți că au fost nereușitele dvs. în acest mandat?

Ecaterina Zaharieva: Deși încă de la început am crezut că ar trebui să existe un accent serios pe relațiile noastre cu India, din păcate nu am putut să mă concentrez asupra acestor relații. Iar India este cea mai mare democrație din lume și este un partener natural al UE și al Bulgariei, are un imens potențial neexploatat. Ne-am propus să facem o vizită, care să includă o parte de afaceri, dar a fost în programul pentru 2020 și pandemia a zădărnicit-o. La fel și câteva dintre vizitele africane pe care le planificaserăm. Am fi putut avea servicii electronice mai devreme, dar perioada de testare a durat prea mult. A trebuit să punem în ordine legislația privind serviciile și pașapoartele diplomatice, deoarece s-a dovedit că există criterii vag enumerate și o gamă largă de interpretări. Am propus ca acest lucru să fie rezolvat la nivelul legii și să nu fie lăsat la nivel de reglementări. Acest lucru se află în prezent în discuție publică și nu văd nicio opoziție mare în această privință, dar nu știu dacă va fi timp ca această Adunare Națională să adopte o astfel de lege.

Reporter: Este puțin probabil să existe o mare opoziție publică cu privire la problema restricțiilor legale pentru eliberarea pașapoartelor speciale, deoarece au trecut acele vremuri în care deținătorii unor astfel de pașapoarte puteau călători privilegiat. Acum, puterea unui pașaport bulgar obișnuit este atât de mare, încât călătoria cu pașaportul de afaceri sau cu cel diplomatic este lipsită de sens, ca să nu mai vorbim că există țări în care un pașaport special ți-ar crea mai multe probleme decât unul normal.

Ecaterina Zaharieva: Adevărul este că primim o mulțime de scrisori de la administrații pentru pașapoarte speciale și nu pot înțelege cărui fapt se datorează această dorință. Pașapoartele mele diplomatice sunt aici, în casa ministerului, le port numai atunci când călătoresc în interes de serviciu. Și așa ar trebui să fie. În mod real, acest pașaport nu vă oferă cine știe ce. Chiar și în unele țări, sunt absolut de acord cu dvs., puteți avea mai multe complicații. Și eu când călătoresc în Europa, chiar și în interes de afaceri, călătoresc doar cu cartea de identitate. Pașaportul meu ministerial diplomatic este utilizat numai în țări din afara Europei. Și acest pașaport nici nu permite călătoria fără viză. Există foarte puține țări cu care am ajuns la un astfel de acord de călătorie fără viză cu pașaport diplomatic și de serviciu pe bază bilaterală. De aceea nu pot înțelege această pasiune la unii oameni pentru acest tip de document.