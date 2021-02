Veste bună pentru toată România. Florin Cîțu anunță, pe baza noilor date oferite de către Institutul Național de Statistică, faptul că economia României a crescut cu peste 5 procente în trimestrul IV din 2020.

”V

Economia României, performanta care SPULBERA estimările apocaliptice!

În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5.3%!!! O performanță fantastică. Cea mai RAPIDA revenire a economiei din istorie.

Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei in V, o certitudine!

În 2020, economia României, alături de cea globală, a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu DOAR 3.9%.”, notează premierul României.