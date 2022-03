Vasile Dîncu a comentat incidentul cu drona căzută în Bistrița, susținând că aceasta era de cercetare-informații, era veche. Ministrul Apărării a ținut să puncteze că ea nu avea explozibil, arând că este posibil să fie parte a războiului hibrid.

El a arătat că drona nu era foarte mare, este o „jucărie” de dronă, de un metru şi ceva.

„Este o dronă de cercetare-informaţii, probabil, a fost identificat tipul, Nu este – cum a început propaganda rusă, deja am văzut pe Tik Tok sau pe vreo altă reţea de socializare că e o dronă cu explozibil. Nu este (cu explozibil – n.r.). E o dronă care a căzut acolo, în niște răchiţele şi a fost adusă de copii în sat şi nu era periculoasă. Evident, nu ştim de unde. Este de fabricaţie sovietică, n-a fost folosită şi nu există în dotarea armatelor în acest moment, era scoasă din uz după 1989”, a explicat Vasile Dîncu, la Digi24.

Dîncu: M-am gândit că este o glumă a unui club de aeromodele din zona Bistriţei

Ministrul Apărării a susținut că a fost informat despre incident de un sătean din zonă. Inițial, Dîncu a crezut că este vorba despre o glumă a unui club de aeromodeliști.

„La început eu am crezut, fiind în Bistriţa, fiindcă zona în care a căzut e aproape de locul unde m-am născut eu, la câteva localităţi distanţă, m-am gândit că este o glumă a unui club de aeromodele din zona Bistriţei, pentru că acolo am avut aeromodelişti foarte buni şi ştiu că sunt foarte hâtri oamenii din zonă şi m-am gândit să nu fie vreo glumă. Nu era o glumă, totuşi. Pe mine m-a anunţat un sătean care mă cunoaște, m-a anunţat direct, atunci când s-a întâmplat, şi prima dată am crezut că este o glumă”, a declarat Vasile Dîncu.

După ce s-a stabilit că este într-adevăr despre o dronă, o comisie s-a deplasat la IPJ Bistrița, unde a fost depozitată mini-drona, a studiat aparatul și probabil că marți vor fi cunoscute primele concluzii tehnice, după analizarea ei.

„Astăzi nu am avut decât elemente esenţiale legate de ce poate să facă – maxim, poate să culeagă informaţii, nici nu are o anvergură prea mare şi este şi foarte veche, e greu de racordat la sistemele de astăzi”, a precizat Dîncu.

Ministrul nu exclude să fie vorba despre o manevră a Rusiei în războiul hibrid

El a spus că a avut discuţii cu reprezentanţii Ucrainei despre această dronă, iar aceştia încearcă să obţină informaţii, să identifice locul de unde a plecat, pentru că „este clar că este o dronă care venea de pe teritoriul lor”, din zona Carpaților, a spus ministrul, precizând că acest tip de dronă nu are o autonomie prea mare de zbor.

Pe de altă parte, ministrul nu exclude ipoteza ca și în cazul acestui incident să fie vorba despre o manevră a Rusiei în războiul hibrid pe care îl duce și prin care încearcă să producă panică în populație, să descurajeze țările vecine Ucrainei să-i acorde ajutor și să fisureze solidaritatea din rândul aliaților.

„Unul dintre elementele esenţiale ale propagandei ruse în această perioadă, de fapt încă de când a început războiul cu Ucraina, a fost acela de descurajare a populaţiei. Acum există o mare ofensivă în a descuraja ţările din jurul Ucrainei pentru sprijin, ar vrea să distrugă solidaritatea, să înfricoşeze populaţiile din această zonă şi de aici, cumva, aceste zone au fost mai degrabă pretexte pentru a arăta că ar fi posibil şi altceva”, a arătat Vasile Dîncu.

Ce s-a aflat despre drona prăbușită în Croația

Ministrul a făcut referire și la drona care s-a prăbuşit zilele trecute la Zagreb. În cazul acesteia, autoritățile croate au depistat urme de explozibil care cel mai probabil, spune ministrul Dîncu, ar proveni de la un sistem de autodistrugere.

„Am văzut că ultimele informaţii, care vin de la ei, de astăzi, spun specialiştii că nu era o dronă care avea intenţia de a distruge ceva. Mecanismul exploziv pe care l-a avut era pentru autodistrugere, fiindcă sunt unele drone care ca sa nu poată fi prinse de inamic”, a arătat Vasile Dîncu.

El a arătat că despre toate acestea se va discuta și la NATO, unde zilele următoare urmează să ajungă o delegație din Croația, și probabil se va prezenta un plan de apărare. Vasile Dîncu a ținut să arate că România are un program de producere a unor drone foarte moderne. Este un program de peste un miliard de lei, a punctat ministrul apărării.