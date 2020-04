Ministrul Agriculturii a afirmat, într-un interviu acordat AGERPRES, că tot prin această ordonanţă militară pieţele agroalimentare vor rămâne deschise, iar accesul va fi permis numai producătorilor agricoli cu certificat de producător.

Oros a subliniat că va solicita la rectificare nu neapărat bani în plus, ci posibilitatea de a transfera anumite sume din buget pentru a plăti mai devreme subvenţia la motorină şi pentru susţinerea costurilor cu apa necesară irigaţiilor.

Ministrul Agriculturii a susţinut că tot ceea ce se întâmplă în sector în această perioadă va fi atent monitorizat, pentru a putea compensa la sfârşitul crizei pierderile înregistrate de cei care au lucrat corect.

”Noi am monitorizat stocurile, dar am monitorizat şi exporturile şi am fost îngrijoraţi că în luna martie au crescut foarte mult exporturile comparativ cu luna martie a anului trecut. Văzând şi evoluţia stocurilor am luat această decizie, care desigur este o decizie radicală şi bineînţeles care va fi contestată în următoarele zile. Vrem să rămână în ţară toate aceste produse, în toată această perioadă de urgenţă, pentru asigurarea securităţii alimentare a românilor. Lista se poate modifica, putem tăia sau include alte produse, dar cu siguranţă cerealele rămân pe listă până la noua recoltă”, a explicat Oros.

Cât s-a exportat în luna martie

Ministrul Agriculturii a explicat și care sunt diferențele la export față de anul trecut: ”Ştiu că în luna martie s-au exportat aproape 800.000 de tone de cereale, cu 300.000 de tone mai mult faţă de martie anul trecut, iar în România se consumă, în medie, 170.000 de tone de cereale pe lună. Am făcut un calcul, cum stăm cu aceste stocuri la Rezervele Statului, cum stăm cu aceste stocuri la operatori şi am oprit exporturile ca să ne asigurăm până la noua recoltă, care va fi foarte slabă”.

Adrian Oros a explicat că rezervele de cereale sunt suficiente până la finalul lunii iulie, când se realizează noua recoltă. Care, din păcate, va fi slabă din cauza secetei.