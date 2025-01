Fermierii din România au anunțat un dezastru agricol din cauza secetei prelungite, care a dus la cele mai slabe recolte de porumb și floarea soarelui din ultimii 12 ani. Anul agricol a fost marcat de o secetă severă care a afectat grav producția.

„În spatele meu am undeva la o mie de tone de porumb. La vremea aceasta, de obicei, în anii buni, puteam să am şi 20.000 de tone de porumb, deci de 20 de ori mai mult decât am acum.

În cazul florii-soarelui, situaţia a fost foarte dramatică, pentru că am cultivat doar în sistem neirigat.

Vorbim de 600 de kg la hectar, comparativ cu o producţie normală de aproximativ 4 tone la hectar”, a declarat Teofil Dascălu, fermier.