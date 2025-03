Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că măsurile vizează atât eficientizarea activității, cât și reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv cele salariale, care vor scădea cu aproximativ 25%.

De asemenea, digitalizarea proceselor administrative va duce la economii anuale semnificative.

Sebastian Burduja a explicat că, în cadrul procesului de reorganizare, se vor desființa 11 posturi de conducere, inclusiv cele de director general, director și șef de serviciu. De asemenea, va fi eliminat un post de secretar de stat și unul de secretar general adjunct, împreună cu cheltuielile aferente acestora.

Ministrul a recunoscut că orice proces de reorganizare poate genera incertitudini, însă a subliniat că angajații care au demonstrat performanță își vor păstra locurile de muncă și vor putea primi responsabilități suplimentare.

Burduja a precizat că se așteaptă ca reorganizarea să fie aprobată prin hotărâre de guvern până la sfârșitul lunii, urmând ca în termen de 30-60 de zile să fie implementată integral.

„11 funcții de conducere se desființează. Asta înseamnă director general, director sau și șef serviciu plus un post de secretar de stat cu cabinetul aferent și cheltuielile și un post de secretar general adjunct, cu cheltuielile aferente. La nivelul întregului minister, reducerea de posturi este de 27%. Sunt convins că orice proces de reorganizare implică și anumite incertitudini sau temeri din partea colegilor mei, dar în tot acest timp am discutat cu foarte mulți dintre ei și am asigurat că cei care sunt buni, cei care performează, cei care utilizează timpul la serviciu pentru a livra rezultate pentru români vor rămâne în funcție, ba chiar pot să primească și răspunderi în plus, lucru care se va și întâmpla”, a precizat Sebastian Burduja.