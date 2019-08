Florin Cîţu, liderul senatorilor PNL, a venit marţi cu documente care să susţină acuzaţiile că Ministerul de Finanţe a falsificat datele pentru rectificarea bugetară. “Orlando împreună cu funcţionarii din finanţe şi cei de la CNSP (Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză – n.red.) au MĂSLUIT datele din buget reducând veniturile programate şi crescând deficitul programat”, scrie Cîţu pe pagina sa de Facebook.

“I-AM PRINS!

Datele in documentele pentru rectificarea bugetara sunt FALSE! TOTI vinovatii vor raspunde! Angajatii din MFP si cei din CNSP care au MASLUIT datele rectificarii bugetare cu doua miliarde lei vor raspunde personal si penal. La fel si cei din Curtea de Conturi care au fost partasi la acest FALS in acte si la furtul din banul public. Legea bugetului de stat a trecut prin parlament si a fost VOTATA cu venituri de 159 miliarde lei si un deficit de 18.7 miliarde lei dupa primele sase luni.

Documentele care insotesc rectificarea bugetara au FALSIFICAT aceste date. Aceste documente “arata” ca

– veniturile pentru prima jumatate a lui 2019 ar fi trebuit sa fie 157.6 miliarde lei (mai mici cu 1.4 miliarde lei fata de ce a fost votat in Parlament)

– si un deficit de 20.6 miliarde lei (mai mare cu 1.9 miliarde lei fata de cel votat in Parlament).

ATENTIE! Orlando impreuna cu functionarii din finante si cei de la CNSP au MASLUIT datele din buget reducand veniturile programate si crescand deficitul programat. Mai clar, prezinta Parlametului si Presedintelui Romaniei DATE FALSE. Acest lucru se pedepseste cu puscaria conform art 8 din Legea raspunderii ministeriale.

De ce au facut asta? Un raspuns astazi. Pentru ca au depasit tinta de deficit aprobata prin legea bugetului. Deficitul bugetar dupa 6 luni este de 1.94% din PIB mai mare decat cel programat de 1.83%. Prin FALSIFICAREA datelor au crescut deficitul “programat” la 2% din PIB si astfel executia arata un deficit mai mic. Daca nu falsificau datele erau nevoiti sa reduca cheltuielile si sa aprobe o rectificare NEGATIVA.

Revenind la venituri. In conditiile datelor REALE din buget GAURA la executia bugetara este de 10.4 miliarde lei in loc de 9 miliarde lei cat o prezinta documentele OFICIALE ale MFP. FALS in acte. Sa fie mai clar. AU SUPRAESTIMAT veniturile in legea bugetului de stat pentru primele 6 luni cu 10.4 miliarde lei. Tineti minte ca le-am spus asta atunci cand s-a votat bugetul in Parlament si au negat. Acum avem inca o dovada ca au mintit. Este clar acum de ce Orlando si Dancila nu au semnat declaratia pe propria raspundere prin care confirmau ca datele din buget sunt reale? STIAU ca au FALSIFICAT datele din buget. STIAU ca vor FALSIFICA datele din executia bugetara.

Ce urmeaza? Voi trimite aceste informatii institutiilor din Romania care ar trebui sa ne protejeze de astfel de hoti si corupti in functii publice. Sper sa-si faca treaba pentru ca acum au dovezi clare. In acelasi timp voi prezenta aceste informatii si CE pentru ca este clar ca guvernul Romaniei masluieste informatiile oficiale pe care le trimite la Bruxelles. Voi cere o comisie de ancheta si din partea CE.

Am prezentat dovezi ca au falsificat executia bugetara in 2018. Am prezentat dovezi ca au falsificat datele pentru rectificarea bugetara. TREBUIE sa aflam ADEVARUL despre cat de mare este GAURA in urma JAFULUI celor de la PSD+ALDE. TREBUIE sa aflam cati bani au furat de la buget. Estimez ca vorbim de aproximativ 10% din PIB furat in ultimii doi ani si jumatate. Bani care au ajuns la PSD+ALDE.

#RomaniiTrebuieSaStie #NuLuamPrizonieri #RomaniaFaraPSDsiALDE

P.S. aceasta este prima DOVADA. Maine va arat cum a FALSIFICAT CNSP datele pentru a ASCUNDE deficitul bugetar in 2018 si 2019.”, scrie senatorul liberal pe pagina sa de Facebook.

Te-ar putea interesa și: