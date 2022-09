Dacă pentru unii a pune pasiune în ceea facem este foarte important, nu aceeași părere are Mark Cuban, miliardarul american supranumit ”Rechinul”. Întrebat care a fost cel mai prost sfat pe pe care l-a primit, Cuban a răspuns: ”Urmează-ți pasiunea!”.

Omul de afaceri consideră că sfatul pe care ar trebui să-l urmeze cei care vor să reușească ar trebui să fie ”Urmăriți-vă efortul”, potrivit Inc.com.

Iată ce scria pe blogul său, în 2012, Mark Cuban, investitor, producător de film, autorul cărții ”Cum să câștigi în sportul numit business”:

”Există o mulțime de lucruri care mă pasionează. Dar lucrurile la care am ajuns să fiu foarte bun au fost lucrurile în care am încercat să depun efort. Mulți oameni vorbesc despre pasiune, dar nu pe asta trebuie să vă concentrați.

Când te uiți acolo unde ai depus timp, unde ai depus efort, vei vedea lucrurile la care ești bun. Dacă ai suficient timp, tinzi să devii foarte bun la asta.

”Pentru a fi unul dintre cei mai buni, trebuie să depui efort”

Și să vă mai spun un mic secret: Nimeni nu renunță la ceva la care se pricepe, pentru că este distractiv să fii bun. Este distractiv să fii unul dintre cei mai buni. Dar pentru a fi unul dintre cei mai buni, trebuie să depui efort”.

Dacă pasiunea pentru un job poate stârni efortul, același lucru poate fi aplcat și invers. Efortul și rezultatele lui generează pasiune. Oricine poate spune că, atunci când ceva ne iese foarte bine și vedem rezultatele a ceea ce facem, cu atât mai mult vom dori să facem acel lucru.

Știința confirmă acest lucru, mai ales în ceea ce privește începerea unei afaceri. Potrivit unui studiu publicat în Academy of Management Journal, cu cât antreprenorii depun mai mult efort în startup-urile lor sau în eforturile lor secundare, cu atât devin mai entuziasmați de afacerile lor.

Pe măsură ce fondatorii de startup-uri dobândesc abilități, expertiză și experiență, entuziasmul lor crește, cu sau fără succes financiar. Efortul și rezultatele creează pasiune, și nu invers.

E foarte ușor să confundați un hobby cu o pasiune, mai ales cu una care va avea ca rezultat o carieră sau o reușită în afaceri. Dar acest tip de pasiune preexistentă rareori este și prețios. După cum scrie Cal Newport în cartea ”So Good They Can’t Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Search for Work You Love”, ”a-i spune cuiva să-și urmeze pasiunea poate fi dezastruos.

Acest sfat a dus, probabil, la mai multe afaceri eșuate decât toate recesiunile la un loc, pentru că marea majoritate a oamenilor nu așa ajung să construiască afaceri de succes.”