Miliardarul fondator al Ethereum a câștigat o sumă uimitoare de 4,3 milioane de dolari din investiția sa în Dogecoin

Vitalik Buterin a câștigat recent 4 milioane de dolari, și asta și dintr-o investiție de 25.000 de dolari. Recent, el a apărut în podcastul Lex Fridman unde a dezvăluit că tocmai a investit în Dogecoin, considerând interesant logo-ul monedei. Criptomoneda Dogecoin a fost creată în decembrie 2013 și a încercat să valorifice popularitatea meme-ului care este reprezentat de un câine Shiba Inu, notează Luxury Lauches.

Vitalik a câștigat 4,3 milioane de dolari după ce a vândut jumătate din jetoanele sale. Această sumă a fost donată organizației non-profit GiveDirectly. Creatorul Ethereum a mulțumit, de asemenea, lui Elon Musk pentru toate tweet-urile sale din jurul Dogecoins.

”Efectul Musk” a funcționat ca o magie și a provocat o creștere de aproape 800% a prețului Dogecoin într-o singură zi.

„Am chemat imediat câțiva dintre prietenii mei și le-am spus să se oprească din tot ce fac și am vândut jumătate din DOGE și am primit 4,3 milioane de dolari, am donat profiturile către GiveDirectly și, la câteva ore după ce am făcut acest lucru, prețul a scăzut înapoi de la aproximativ 0,07 USD la 0,04 USD”, spune el.