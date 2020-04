De asemenea, Violeta Alexandru susține că există „oameni care caută soluții” pentru a-și putea păstra angajații.

„În acest moment sunt 800.000 de contracte suspendate. Am observat într-adevăr o tendinţă de a recurge la suspendare, întreruperea temporară a contractelor pentru a accesa aceste fonduri guvernamentale. Subliniez faptul că aceşti angajatori care adresează această nevoie şi solicită banii sunt oameni care pleacă de la premisa că trebuie să le asigure angajaţilor lor o sursă de venit în această perioadă de criză, că vor să-i ţină aproape şi odată ce criza trece să lucreze cu ei mai departe.

Aceştia sunt oamenii pe care îi înţeleg şi pentru care am gândit această măsură. Îi apreciez pentru faptul că trec prin greutăţi, nu au dorit să închidă contractele (…). Sunt oameni care caută soluţii pentru menţinerea angajaţilor, pentru că prin aceşti angajaţi au făcut ca propria companie să aibă venituri”, a declarat ministrul Muncii, la Realitatea Plus.

Contracte din cauza panicii

Totodată, Violeta Alexandru susține că în prezent există şi aproape 100.000 de contracte încheiate, multe din ele din cauza panicii, care în acest moment a fost depăşită atât de angajatori, cât şi angajaţi.

„Sunt şi aproape 100.000 de contracte încheiate, nu am semnale că toate acestea sunt încheiate în forme abuzive. Am fost atentă şi la sesizările depuse la Inspecţia Muncii, la Inspectoratele Teritoriale de Muncă şi mă uit cu atenţie la toate semnalele pe care le am (…) am avut discuţii cu angajaţi care mi-au semnalat situaţii la limită, au intrat în panică probabil şi unii şi alţii, dar ştiu sigur că acest moment de panică a fost depăşit.

Prin urmare, mesajul meu este deopotrivă încurajator pentru cei care doresc să continue activitatea şi apelează temporar la această măsură pusă la dispoziţie de Guvern, dar mai ales există oameni în acest moment care au găsit o formă de înţelegere cu angajaţii lor.

Există exemple în România de angajaţi, care sunt la serviciu, cu toate măsurile de protecţie, şi au înţeles că trebuie să contribuie pentru ca firma de unde îşi iau salariul, după ce se termină această perioadă, să meargă înainte”, a adăugat Violeta Alexandru.

La 1 aprilie, numărul contractelor individuale de muncă suspendate a ajuns la 795.291, iar cel al contractelor încetate la 155.675, potrivit datelor anunţate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS).

Astfel, cele mai multe contracte de muncă suspendate – 207.688 – se înregistrează în industria prelucrătoare, 56.361 în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, iar 110.667 au fost consemnate în domeniul hoteluri şi restaurante.