Mihai Tudose a argumentat că anumite politici implementate în ultimii ani nu au fost ancorate în realitate. El consideră că problemele din Europa nu pot fi rezolvate în același mod în fiecare țară, oferind ca exemplu problema decarbonizării. Tudose a explicat metaforic situația astfel: ”Noi am rezolvat problema pantofilor, punând lumea să-și taie picioarele”.

”Eu, personal, nu cred că doamna Ursula va continua acolo (în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene – n.r). Anumite politici duse în ultimii ani nu au fost foarte bine ancorate în realitate – pandemiile, zona energetică (…) noi am rezolvat problema pantofilor, punând lumea să-şi taie picioarele”, a afirmat Mihai Tudose, duminică seară, la Prima News .

Mihai Tudose a afirmat că, de exemplu, problema decarbonizării nu poate fi abordată în același mod peste tot.

”Eu nu pot să vorbesc de decarbonizare la fel în fiecare ţară – Belgia nu are cărbune, noi avem (…) Am avut chestia asta: rupem tot (…) Am văzut balanţa comercială Europa – China: la fiecare euro pe care-l exportăm, importăm 2”, a adăugat Mihai Tudose.