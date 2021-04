Mihai GÂDEA aruncă bomba serii: Ordinul care bagă Capitala în carantină

Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori riscă să intre în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Rata de incidență cumulată în 14 zile de la care se poate institui carantina este de 3 cazuri la o mie de locuitori.

Aceste noi reguli de carantinare au fost publicate în Monitorul Oficial, într-un ordin semnat de secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan.

Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu: rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori. “Bucureştiul intră foarte uşor şi iese foarte greu din carantină, conform noilor criterii. Prim-ministrul nu ştie de ordinul emis de ‘ministrul Sănătăţii’, Andreea Moldovan. Nu a ştiut nimeni din Guvern, nici măcar premierul, de acest ordin”, a precizat Mihai Gâdea, marţi, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, la Antena 3.

Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care sunt introduse noi reguli de carantinare a localităților. Printre criteriile luate acum în calcul se numără testele efectuate, rata de infectare, dar și gradul de ocupare a paturilor din unitățile medicale.

Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane cu peste 100.000 de locuitori: minimum 60 de puncte

Număr de teste efectuate în ultimele 7 zile

Rata de pozitivitate în ultimele 14 zile

Rata de incidență cumulată în 14 zile

Trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile

Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100

Grad de ocupare a paturilor ATI în județ

Grad de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ

Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru restul zonelor: minimum 70 de puncte:

Rata de incidență cumulată în 14 zile

Trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile

Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100

Grad de ocupare a paturilor ATI în județ

Grad de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ

„Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper, însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a spus Moldovan.