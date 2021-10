În cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei” au fost prezentate mai multe imagini din cadrul secției de Terapie Intensivă a spitalului din Timișoara. Acolo, medicii fac tot ce pot pentru ca pacienții cu coronavirus să se facă bine. Chiar și în dialog cu jurnaliștii, atenția medicilor este îndreptată către starea pacienților.

Lucrurile stau foarte rău, iar imaginile vorbesc de la sine. Într-un pat, un pacient conectat la oxigen respiră cu mare greutate, în timp ce, pe patul alăturat, se află un alt pacient care tocmai a pierdut lupta cu boala.

Medicul Raluca Velovan a mai povestit că nu mai sunt locuri pentru cei care au nevoie urgentă de ATI, subliniind că secția de la Spitalul Județean Timișoara are deja doi pacienți în plus față de cât poate duce secția.

”Mi se pare crunt că încă suntem in situația aceasta, sună telefoanele continuu, unde să-i mai punem? Nu mai avem unde să-i punem. Sună telefoanele continuu, vin urgențele de pe secție, noi suntem cu 2 pacienți extra. Oamenii trebuie sa înțeleagă ca nu suntem Dumnezeu, nu avem cum sa răzbim, nu putem lucra singuri, nu putem să terminăm cu pandemia asta dacă nu ne ajută”, mai spune aceasta.

Medicul a mai spus că toți aflați la ATI sunt nevaccinați.

Un pacient în vârstă de 75 de ani le spune oamenilor să se păzească de coronavirus și să se vaccineze. Acesta a mai spus că nu a crezut niciodată că va ajunge în situația asta.

”Foarte greu! Foarte grav! (…) Sa se păzească și să se vaccineze. … e foarte grav ce vezi aici! 75 de ani nu am putut să cred niciodată că am să ajung în situația asta. Nu am crezut niciodată!”, spune pacientul.