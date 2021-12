Mihai Chirica a ajuns la DIICOT! Primarul din Iași are parte de noi probleme

Primarul Iaşiului a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT într-un caz de înşelăciune cu un teren al primăriei, la sfârșitul lunii aprilie acest an. Astfel, acesta este acuzat de omisiunea sesizării, infracțiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă.

De asemenea, acesta nu este singurul pus sub acuzare. Sunt vizați și city-managerul orașului Iași, Gabriel Harabagiu, precum și alți angajați din cadrul instituției publice, dar și patronul unui ziar local, avocați și notari.

În cursul dimineţii de vineri, 17 decembrie, au mai fost audiate două angajate din Primăria Iaşi, directorul Direcţiei Juridice – Cristina Oţeleanu şi şefa Serviciului Juridic, Mihaela Pintilie.

Pe lista inculpaților se mai află:

Violeta Asimionesei;

Florin-Claudiu Asimionesei, patronul publicației „Bună Ziua Iași”;

Irina Iacob, avocat;

Gabriel Ghergheșanu, angajat al Primăriei Iași;

Florin-Alexandru Mustiață, fost arhitect-șef al Primăriei Iași;

Victor Gavriluță, inspector GIS Cadastru;

Ionuț-Răzvan Costin, notar;

Raluca Andriescu;

Iulia Păduraru, notar.

Reacția lui Mihai Chirica

„Documentele solicitate de către DIICOT Iaşi sunt ca urmare a unei sesizări pe care Municipiul Iaşi a făcut-o încă de la începutul acestui an. Pentru verificarea şi analizarea celor sesizate de noi, procedura îi obligă să se prezinte la sediul instituţiei pentru ridicarea actelor necesare desfăşurării anchetei. Colegii mei au pus la dispoziţie toate documentele solicitate, activitatea Primăriei nefiind întreruptă niciun moment pe parcursul cererii din partea DIICOT Iaşi.

Personal le-am dat tot concursul şi am cerut colegilor mei care gestionează acest tip de documentaţii să pună la dispoziţia acnhetatorilor toate documentele solicitate. Am încredere că verificările vor face lumină în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest caz, iar dacă s-au înregistrat încălcări ale legii cei vinovaţi trebuie să plătească”, a declarat primarul Mihai Chirica, în urma percheziţiile făcute de procurori în primăvara anului 2021.

Atunci, ancheta viza infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu în formă continuată şi instigare la infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual, potrivit unui comunicat al DIICOT de la vremea respectivă.