Mihai Bendeac le-a spus fanilor săi boala cu care se confruntă în această perioadă. Din păcate această boală afectează din ce în ce mai multe persoane din întrega lume, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus.

Cu ce boală se confruntă Mihai Bendeac

Potrivit spuselor lui Bendeac, acesta suferă de depresie chiar dacă mai mereu este văzut cu zâmbetul pe buze.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum”, a mărturisit Mihai Bendeac, citat de cancan.ro

Ce este depresia și cum se manifestă

Depresia se caracterizeaza printr-un sentiment persistent de tristete, pesimism, lipsa interesului pentru orice activitate si chiar pentru viata, a carui intensitate poate ajunge la letargie totala si apatie.

Depresia clinica este o afectiune grava, declansata probabil de un dezechilibru chimic cerebral si nu are nimic de-a face cu deznadejdea care survine de obicei in urma unei deceptii. Apare spontan si, in cazurile fericite, dispare de la sine dupa o perioada de timp, prin autoreglarea functionarii creierului. Din pacate, marea majoritate a depresivilor necesita interventie specializata si prescrierea unui tratament adecvat, de lunga durata.