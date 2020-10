Mihaela Rădulescu a vorbit despre relația ei cu Felix Baumgartner, care în ciuda bârfitorilor este una fericită. Aceasta mărturisește că are o relație foarte bună în continuare cu iubitul austriac, chiar dacă lumea bârfește că relația lor scârțâie. Ea nu este interesată de ce crede lumea despre relația lor pentru că întotdeauna a trăit ce-i place.

„Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit viva.ro.

Iubește ceea ce s-a ferit toată viața

Pe de altă parte, aceasta a mai spus că s-a îndrăgostit și a ajuns să iubească ceea ce s-a ferit întreaga viață. Nu în ultimul rând, vedeta a punctat faptul că a preferat întotdeauna să țină departe de ochii publicului viața ei privată pentru că a constatat că are numai de câștigat din asta.

„Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. (zâmbește) Uite, am comasat toate întrebările și-ți dau un singur răspuns. Nu ție, celor curioși – am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea.

Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie.

Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, a mai spus Mihaela Rădulescu.