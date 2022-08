Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute vedete TV din țara noastră a vorbit recent despre operațiile estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Vedeta spune că s-a obișnuit să primească critici din partea oamenilor, dar nu o deranjează.

Miercuri, 3 august, vedeta a împlinit 53 de ani și încă arată foarte bine. Iată ce spune vedeta de la PRO TV despre operațiile estetice pe care le are, dar și cum a reușit să facă față citicilor.

Mihaela Rădulescu face față criticilor dure

„Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes.

Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate.

Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie.

Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef.”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit viva.ro

Mihaela Rădulescu a plecat în vacanță

La sfârșitul lunii iulie, Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner au plecat într-o bine meritată vacanță. Cei doi au ales ca destinație o regiune din sudul Franței extrem de specială.

Este vorba despre Camarague, numită și Delta Ronului. Este una dintre cele mai bine protejate delte din întreaga lume, iar regiunea este inclusă în granițele Parcului Național Camargue, zonă protejată încă din 1970.

Într-o postare pe contul personal de socializare, Mihaela Rădulescu s-a arătat extrem de încântată de experiență. Totodată, ea a publicat și câteva fotografii pentru a împărtăși cu fanii săi priveliștea superbă.

„Atât de mult de trăit, atât de puțin timp pentru a posta. Oricum, această experiență din Camargue este unică. Bucurați-vă de acești flamingo roz. Eu nu mă pot sătura … de tot ce văd”, a descris Mihaela Rădulescu locul.