Lideri din mediul de business și antreprenori din România, inclusiv din comunitatea de start-up-uri, au discutat despre noi modalități prin care să accelereze transformarea digitală în companiile lor, astfel încât acestea să rămână competitive, productive și să genereze în același timp un impact pozitiv în societate.

Una dintre temele discutate a fost “Viva Goals – The Game-Changing approach to Performance & Collaboration”, unde Miruna Imbri, Head of Operations la CAPEX.com, a prezentat impactul pe care Microsoft Viva îl are în cadrul companiei sale.

Aceștia au o strânsă colaborare cu Microsoft, adoptând produsele gigantului tech încă de la fondarea companiei, în 2018. Astfel, ascensiunea rapidă pe plan mondial a fintech-ului poate fi privită drept confirmare a suportului pe care ecosistemul Microsoft îl oferă. De asemenea, implementarea rapidă a fiecărui nou produs lansat aduce un plus operativității, după cum declară cei de la CAPEX.com:

“În ultimul trimestru al anului trecut ne-am concentrat pe implementarea unui modul de HR alcătuit dintr-o suită de aplicații precum Viva Goals și Dynamics HR, cu scopul de a crește productivitatea prin digitalizarea cât mai multor procese și eficientizarea comunicării și colaborării.

Datorită integrării native, accesibilității facile prin Teams și a interfeței prietenoase, Viva Goals a fost ușor de implementat în rândul angajaților”, spune Miruna Imbri, Head of Operations la CAPEX.com. “Viva Goals este un tool esențial în organizația noastră în acest moment. Iar roadele implementării au început să se vadă încă din primul trimestru.”

Insight-urile oferite în timp real și abordarea bazată pe date a platformei Viva a permis CAPEX.com să-și optimizeze politica de remunerație și administrarea beneficiilor, creând astfel un mediu de lucru pozitiv ce sprijină satisfacția și productivitatea angajaților.

Cu Viva, CAPEX.com are acces la instrumente de ultimă generație ce o ajută să rămână în fruntea competiției într-o industrie dinamică și aflată în continuă evoluție.

