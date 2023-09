A murit actorul Michael Gambon

Michael Gambon a murit! Actorul irlandez care i-a dat viață Albus Dumbledore în „Harry Potter” a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut de către soția sa, Lady Gambon, și fiul acestuia, Fergus, prin intermediul publicistului Clar Dobbs.

”Soț și tată iubit, Michael a murit liniștit în spital, cu soția sa Anne și fiul său Fergus la căpătâiul său, în urma unei pneumonii. Michael avea 82 de ani.

Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dureroase și vă mulțumim pentru mesajele de susținere și dragoste.”, a transmis familia actorului, potrivit The Guardian.

Cine a fost Sir Michael Gambon

Michael Gambon a devenit celebru în special pentru Albus Dumbledore în franciza „Harry Potter”. A jucat rolul vrăjitorului în șase din cele opt filme, din 2004 până în 2011, după ce l-a înlocuit pe regretatul Richard Harris.

De-a lungul celor șase decenii de carieră, a câștigat trei premii Olivier, două premii Screen Actors Guild și patru Premii Bafta.

În anul 1999, a fost numit cavaler de către Regina Elisabeta a II-a, pentru serviciile aduse teatrului.

Printre cele mai notabile lucrări ale lui Sir Michael Gambon se numără o serie de producții de William Shakespeare, cum ar fi ”Macbeth”, ”Hamlet”, ”Othello” și ”Coriolanus”.

Este cunoscut, de asemenea, pentru rolul detectivului francez Jules Maigret în serialul ITV Maigret și pentru că a jucat în serialul BBC The Singing Detective.

Acesta a mai jucat în The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, Gosford Park, The King’s Speech, Victoria & Abdul, Fantastic Mr Fox și The Life Aquatic with Steve Zissou.

A murit Ion Druță

Este doliu și în Republica Moldova. Ion Druță, scriitor și dramaturg, s-a stins din viață. Acesta a decedat joi, 28 septembrie 2023, la onorabila vârstă de 95 de ani. A murit la Moscova, Rusia, unde locuia de câțiva ani.

„Azi dimineață, la ora 10, la Moscova, a murit marele scriitor Ion Druță, la vârsta de 95 de ani. Să-i fie țărâna ușoară!”, au anunțat responsabilii unei edituri din Republica Moldova prin intermediul rețelelor sociale.

Ion Druță a fost cunoscut la nivel european, fiind apreciat în special în Rusia. Pe data de 3 septembrie 2023, fix de ziua sa de naștere, a fost lăudat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.