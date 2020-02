Mesaje de Dragobete 2020! Cele mai româneşti mesaje, urări şi felicitări pentru îndrăgostiţi! Texte de dragoste inedite

„M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

“Am scris pe cerul albastru, dar norii mi-au sters cuvintele. Am scris pe tarmul marii, dar valurile mi-au sters cuvintele. Am scris pe pamantul din gradina mea, dar vantul mi-a spulberat cuvintele. Am scris pe inima mea si nimeni si nimic nu-mi va putea sterge numele tau”

”Pentru dragostea ta infinita, pentru pasiunea si tandretea ta, pentru toata fericirea – recunostinta si dragostea mea pentru tine sunt nemarginite. Te ador”

Te iubesc pentru ca pot fi eu insami doar cand sunt cu tine, pentru ca simt ca pot sa-ti spun orice, pentru ca atunci cand ma gandesc la tine ma inconjoara un sentiment minunat. De fiecare data imi spui exact ce vreau sa aud, esti perfect, esti exact cum imi doresc sa fii, te ador!

Mesaje de Dragobete 2020! Cele mai româneşti mesaje, urări şi felicitări pentru îndrăgostiţi! Texte de dragoste inedite

Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Dragostea e un munte pe care îl urci râzând și îl cobori plângând. E o taină pe care îndrăgostiții o ascund de frica lumii….când taina e descoperită, dragostea se stinge ca un clișeu fotografic expus la lumină.

Totuși, dacă genul acesta de mesaje nu sunt pe placul tău sau pe placul persoanei căreia vrei să îi trimiți un mesaj de Dragobete, este deajuns să spui un simplu „Te iubesc” care să vină din inimă.

Mesaje de Dragobete 2020! Cele mai româneşti mesaje, urări şi felicitări pentru îndrăgostiţi! Texte de dragoste inedite

Te-ar putea interesa și: