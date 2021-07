Olesea Atanasiu, în vârstă de 33 de ani este soția tânărului decedat la Petromidia. La doar câteva zile după pierderea suferită, aceasta a postat un mesaj cutremurător pe rețelele de socializare.

Mai exact, ea vorbește despre modul în care viața i se desfășoară de când și-a pierdut soțul în incendiu. Aceasta încearcă să se descurce ziua în fața oamenilor, însă în momentul când vine seara, lucrurile se schimbă.

„Posibil ca asa se face, posibil ca asta e ca atunci cand te intalnesti cu cineva pe drum, il intrebi „ce faci”, dar nu mai astepti raspuns la intrebare pentru ca stii ca va raspunde cu „salut, bine, tu?”. Asa si acum cu intrebarea „te pot ajuta cu ceva?” Sau aia „Daca ai nevoie de orice apeleaza oricand”… Eu personal cred ca ei nu stiu ce zic… Intr-adevar, e nevoie de ajutor, dar cam atunci cand nimeni nu e disponibil, cam atunci cand voi astia cu ajutorul v-ati pus la somn, si ati pus capul pe perna linistiti sau sunteti deja la al treilea vis.

”Pedeapsa vine noaptea”

Ziua e bine, e mai liniste in suflet, sunt multi oameni in jur, toata lumea vorbeste, e acel furnicar de care nici gandurile nu ti le auzi, ziua o pot numi un fel de „amortizor al durerii”… Daaaaar pedeapsa vine noaptea. Cica noaptea ar trebui sa fie un sfetnic bun, va zic eu, nu, nu e!”, a scris Olesea Atanasiu pe Facebook.

Totodată, ea a făcut referire și la copilul de doar doi ani de zile care trebuie să se odihnească, în timp ce este nevoită să ”țipe, să urle și să plângă în șoaptă”.

„Noaptea e acel moment cand se inchid usile si acele sute de maini intinse cu ajutoare dispar in ceata. Noaptea e acel moment cand nu iti mai apartii, cand vrei sa plangi si sa tipi pana ar incepe sa iti sangereze corzile vocale de durere, dar nu poti pentru ca te temi sa nu trezesti si sperii copilul si ajungi in punctul in care esti nevoit sa tipi, sa urli si sa plangi in soapta…”, mai scrie tanara pe Facebook

Amintim faptul că Iulian Atanasiu a fost gasit mort în urma exploziei de la Petromidia, după ce în primă fază a fost dat dispărut. Alți 5 angajați de la Petromidia au suferit accidentări. Trei au rămas la spitalul din Constanța, iar doi au fost transferați la o clinică din străinătate după ce au suferit arsuri pe 35% din suprafața corpului.