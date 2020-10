Reacție șoc a unui cunoscut medic! El a cerut românilor să nu mai vină la spital! Nu sunt vizați toți românii ci doar cei care nu cred în COVID-19.

Doctorul Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babes”, din Timisoara, a reacționat extrem de dur atitudinea celor care refuza sa poarte masca de protectie sub pretextul ca le sunt incalcate anumite drepturi.

„Dau niste semnale foarte proaste. Pe acesti oameni care nu cred sau nu poarta masca sau iau in deradere toate aceste masuri ale noastre ii rugam sa nu mai vina la spital daca fac COVID. Sa se trateze cu terapii alternative. Pentru ca daca nu crezi, de ce sa mai incarci sistemul sanitar? Pe de alta parte, este dreptul fiecaruia sa faca ce vrea cu viata lui. Noi suntem aici sa ne luptam pentru viata celor care vor sa traiasca. Si vom ramane aici. Pentru ceilalti care iau in deradere toate aceste masuri si care la randul lor au alti adepti suntem neputinciosi in fata lor. Dar daca se vor imbolnavi, sa se trateze cu terapii alternative. Sa nu incarce sistemul sanitar. Am pacienti care nu au crezut, s-au infectat, au inceput sa poarte masca, apoi sa promoveze sanatatea publica”, a spus dr. Cristian Oancea, intr-o interventie la Digi24.

El a explicat că masurile impuse de autoritati sunt de bun simt si nu lezeaza drepturile nimanui.

„Tot ce am cerut in aceasta perioada: sa purtam masca, sa avem o igiena sanitara mai accentuata si atat. Nu am pus nicio masura restrictiva care sa blocheze drepturile unei persoane. Asta deja putem sa o numim crima. Daca tu iti respecti dreptul de a nu purta masca, te infectezi si imi dai mie si eu, Doamne fereste, mor sau ajung in Terapie Intensiva si deja vorbim de alte sanctiuni. Sau daca tu nu crezi si duci virusul acasa la parintii tai, la bunicii tai si ei decedeaza, ii omori cu buna stiinta. Ar trebui sa se gandeasca de doua ori aceste persoane. Si nu inteleg ce drepturi le sunt incalcate?”, se intreaba managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara.