”Am stat o lună și o săptămână acolo. Ei au plecat în Italia, la Milano, eu am rămas acasă. Lucram, aveam grijă de casă, de seră, de lalelele negre, de păsări, de porumbei, de tot ce era acolo, ateliere. Mai era un om acolo, unul de la Deveselu. Ne-a luat de pe drum. Eram bătută de soț, plecată cu trei copii.”

Femeia a vorbit și despre concubina lui Gheorghe Dincă.

”Nu știu cum o cheamă. Era brunetă, avea două fete, cu părul lung era. Avea concubină cât soția lui era la Milano. El nu are nicio vină. Vină are fiul său, soția lui, concubina, în afară de Ionuț. L-am văzut o dată pe fiul lui Dincă, a venit cu o fată de 19 ani, am crezut că e soția lui. Când a venit a doua oară a venit cu altă fată. A zis că e soția lui, iar a treia oară tot soția. Dar câte soții are? Este arab, musulman? Nu era deranj deloc acum 15 ani, nu știu cum s-a făcut acum.”

Menajera a dat detalii despre fratele lui Gheorghe Dincă. Aceasta suține că ar fi mână în mână cu mafia.

”Nu mi-l mai aduc aminte. Gheorghe, tot așa cred că îl chema. Ăsta e cu toată mafia, cu interlopi, cu tot. Nu ne-a lăsat să intrăm acolo, avea un lacăt mare (despre camera terorii). În Bari le ducea pe fete, în Milano.”, a declarat femeia.

Fratele, fiul, soția, fiica și amanta s-ar fi ocupat de traficul de persoane, spune menajera. Femeia spune că nu crede că Dincă este în stare să omoare fete.

”El apără ori pe frate-su, ori îi e frică de interlopi, ori pe fiica lui, ori pe nevastă, ori pe amantă, ori pe ceilalți copii.”, a spus menajera.

