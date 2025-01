Melania Trump, soția președintelui al Statelor Unite, Donald Trump, a intrat duminică în lumea criptomonedelor prin lansarea propriei sale monede, $Melania.

Acest anunț a fost făcut cu doar câteva zile înainte de învestirea lui Donald Trump, marcând un nou capitol în abordarea familiei Trump față de activele digitale.

Decizia Melaniei Trump vine la o zi după ce președintele ales a dezvăluit criptomoneda sa, $Trump. Ambele monede au înregistrat creșteri semnificative, deși piața a rămas volatilă. Conform datelor furnizate de CoinMarketCap, $Trump are o evaluare de piață impresionantă, de 8,7 miliarde de dolari, în timp ce $Melania a atins deja 1,3 miliarde de dolari.

Pe platforma socială X, Melania a anunțat entuziast lansarea:

The Official Melania Meme is live!

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025