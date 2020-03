Anunțul a fost făcut de președintele Donald Trump, care susține că SUA nu vor suporta plata pentru securitatea prințului Harry și a lui Meghan.

Liderul SUA a atras atenția că deși este „un mare prieten și admirator al reginei și al Regatului Unit”, atât Meghan cât și Harry „trebuie să plătească!”.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020