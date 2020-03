Unul dintre ei este Alexandru Stănculescu, medic rezident la UMF Carol Davila, în anul II, specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială care spune că până acum majoritatea întrebărilor au fost despre revenirea în țară din diferite zone, au cerut informații despre țările care fac parte din zona galbenă, dar și despre cele din zona roșie, au întrebat dacă atunci când se întorc din străinătate intră în autoizolare la domiciliu sau intră în carantină instituționalizată și ce se întâmplă cu membrii familiei în fiecare dintre aceste cazuri.

Răspunsuri oficiale

Răspunsurile pe care medicii rezidenți le oferă sunt cele oficiale și sunt informații care sunt deja prezente fie pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, fie de pe site-ul Ministerului Sănătății.

“În 5 ore am preluat peste 100 de apeluri. Cred că este puțin mai comod și mai la îndemână să sune la acest număr decât să se informeze de pe internet, mai ales că o parte dintre cei care sună sunt persoane în vârstă. În plus, cred că este important pentru ei că pot discuta cu cineva în aceste momente și simt că sunt ascultați. Toți cei cu care care am interacționat telefonic au fost politicoși, deschiși, au vorbit foarte frumos cu noi și deși în această perioadă lumea este îngrijorată, m-am bucurat să aud că persoanele cu care am discutat eu erau calme” – Alexandru Stănculescu, medic rezident la UMF Carol Davila, specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială.

Anumiți români sună la Telverde pentru alte situații înafară de coronavirus

Sunt însă și români care sună la Telverde pentru a adresa alt gen de întrebări, sau pentru a veni cu diferite propuneri sau mesaje pentru autorități.

“Înainte de a începe să răspundem la Telverde ni s-a făcut un instructaj, dar adevărul este că nimeni nu te poate pregăti pentru întrebări de genul: cât de mult pot dilua clorul ca să fie eficient, 1:9 este suficient ca să omor virusul? Noi nu putem răspunde la astfel de întrebări. Un domn, de exemplu, mi-a spus că a sunat și la 112, dar sună și aici pentru că are două măsuri urgente de comunicat: să fie scoase jetoanele de la cărucioarele de la hipermarketuri pentru că pe ele stau cei mai mulți microbi, iar prețurile din magazine să fie rotunjite de la 6,89 lei, de exemplu, la 7 lei, pentru că nu se poate dezinfecta tot mărunțișul. În aceste cazuri noi nu avem ce să spunem. Putem doar să îi facem sa se simtă ascultați și să preluăm următoarele apeluri.” – Ștefan Popa, medic rezident la UMF Carol Davila, specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială

Românii au întrebat ce presupune autoizolarea la domiciliu

De asemenea au sunat români care au întrebat dacă ar fi recomandat să se autoizoleze la domiciliu chiar dacă nu au simptome, ce trebuie să facă atunci când vin soții sau soțiile din zonele galbene, ce presupune autoizolarea la domiciliu.

“Multe apeluri au venit și de la soțiile șoferilor de tir să ne spună că soții lor sunt blocați la diferite granițe sau să întrebe de posibilitatea de a tranzita cu tirurile în Europa. Noi îi îndrumăm spre Ministerul Afacerilor Externe ca să îi deblocheze și le spunem că în acest moment, șoferii care transportă alimente pot tranzita țările fără să fie nevoiți să intre în carantină sau în autoizolare.” – Ștefan Popa, medic rezident la UMF Carol Davila, specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi a trimis mesaj tuturor medicilor rezidenți

Implicarea voluntară a medicilor rezidenți a venit ca urmare a mesajului adresat de președintele Colegiului Medicilor Stomatologi, în urmă cu o săptămână, către toți studenții, rezidenții și medicii stomatologi din țară.

“Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare. Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.” – prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu, președinte Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Înainte de a începe activitatea de voluntariat, cei 19 medici rezidenți la stomatologie au avut parte de un traininig avansat în care li s-a explicat care sunt informațiile care pot fi oferite celor care sună la Telverde. Până pe 31 martie ei vor lucra inclusiv în weekend și sunt repartizați momentan în două ture: de la 8 la 13 și de la 13 la 19, dar spun că vor să se organizeze astfel încât să poată ajuta și în tura de la ora 19 la 23.

Numărul TELVERDE este 0800.800.358. Nu este un număr de urgență, ci o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor.

