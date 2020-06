Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, a deschis cel de-al 85-lea restaurant în București, la Piața Progresul. Noul restaurant tip in-store oferă cea mai modernă tehnologie McDonald’s și creează 50 de locuri de muncă, toate acestea în urma unei investiții de 5 milioane de lei.

Restaurantul de pe Șoseaua Giurgiului are o suprafață de 590mp, dispune de 107 de locuri în interior, 68 de locuri pe terasă, o cafenea McCafé și o cameră pentru petreceri tematice sau aniversări.

Cu un design modern, noul restaurant aduce experiența viitorului de la McDonald’s, conceptul care a revoluționat restaurantele McDonalds din întreaga lume.

Un nou sistem pentru clienți

Sistemul Experience of the Future le permite clienților să comande produsele preferate, rapid și ușor, la kiosk-urile digitale la care își pot personaliza comanda și pot plăti cu cardul sau cash, la casa de marcat. De asemenea, Experience of the Future aduce un beneficiu major în procesul de servire a produselor. În restaurantele în care acest sistem este implementat, fiecare produs este pregătit după ce clientul face comanda la kiosk, iar aceasta este înregistrată în sistem. Comanda confirmată ajunge apoi pe ecranele din bucătărie și este pregătită conform standardelor de calitate McDonald’s.

„Ne bucurăm să deschidem un nou restaurant în București pentru a fi mai aproape de clienții noștri din sectorul 4. Cu un design nou, plin de culoare, cu toate facilitățile oferite de experiența digitală și cu o echipă energică, suntem pregătiți pentru a primi oaspeții cu cele mai bune produse McDonald’s. Grija pentru clienții noștri și echipa noastră rămâne principala noastră preocupare și am luat toate măsurile de siguranță pentru protejarea tuturor.

Cu acest nou restaurant, avem 42 de restaurante în care este implementat noul sistem Experience of the Future, iar planul pe termen lung este să îl introducem în toate restaurantele din țară”, declară Daniel Boaje, director general Premier Restaurants România.

În această perioadă, clienții pot lua comanda la pachet, direct din restaurant, pot servi produsele preferate pe terasă sau le pot comanda prin McDelivery. În noul restaurant, McDonald’s are implementate proceduri stricte de siguranță alimentară, igienă și dezinfectare, care respectă toate reglementările și recomandările autorităților.

McDonald’s are 85 de restaurante în 26 de orașe din România și o echipă formată din 5.500 de angajați care se asigură în fiecare zi că oferă cea mai bună experiență fiecărui client.

Până la finalul acestui an, McDonald’s plănuiește inaugurarea altor două noi restaurante.