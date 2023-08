O astfel de problemă pentru industria auto este de a reuși să convingă potențialii clienți că este etic, din punct de vedere moral și social, să cumpere un vehicul electric, având în vedere că mineralele și metalele exotice necesare bateriilor sunt extrase din țări în curs de dezvoltare, cu reglementări limitate de mediu și forță de muncă exploatată, arată o analiză publicată de EurasiaReview.

Fiabilitatea vehiculului, prețul, disponibilitatea energiei electrice pentru construirea infrastructurii de încărcare, timpul de încarcare, costul și durata de viață a bateriilor și impactul lor asupra mediului, statisticile în creștere privind incendiile incontrolabile ale bateriilor cu litiu ale EV sunt doar câteva probleme majore ale industriei auto.

Este etic?

În Regatul Unit există îngrijorări că încărcătoarele de acasă vor fi puse pe contoare separate, prin urmare vor exista costuri mai mari pentru proprietarii de vehicule electrice, pe viitor. O altă problemă pentru industria auto este să-i convingă pe cumpărători că este responsabil din punct de vedere etic, moral și social să cumpere un VE, mai ales că majoritatea rezervelor de minerale și metale exotice pentru construirea bateriilor sunt extrase din țările în curs de dezvoltare.

”Electricitatea verde” și lipsa transparenței

Nominalizată la Premiul Pulitzer 2021, cartea „Explorări în energia curată – Ajutând cetățenii să înțeleagă abuzurile de mediu ale celor care susțin energia curată” face o treabă excelentă. Cartea abordează lipsa de transparență a impactului mișcării ecologice, amintind cum sunt exploatați oamenii în țările în curs de dezvoltare unde se extrag mineralele și metalele exotice necesare bateriilor care stochează „electricitatea verde”.

În plus, este amintit filmul documentar al lui Michael Moore, din 2020, ”Planet of the Humans”, vizionat de peste 14 milioane de oameni, care ilustrează modul în care se produce așa-numita electricitate verde. Problema este că producătorii încarcă „lanțul de aprovizionare” cu vehicule electrice în depozitele dealerilor, dar nu văd că „cererea” pentru aceste mașini vine din partea publicului. Proprietarii actuali de mașini electrice sunt complet diferiți de majoritatea proprietarilor de vehicule de până mai ieri, gradul de educație fiind una dintre caracteristici.

Vânzările mașinilor cu motoare cu combustie internă sunt de peste 55 milioane anual

Din punct de vedere istoric, vânzările mașinilor cu motoare cu combustie internă (ICE) în America sunt de peste 55 milioane anual, aproximativ 15 milioane sau 27% fiind mașini noi și 40 milioane sau 73% fiind mașini uzate.

Vânzări de vehicule noi: În 2022, industria auto din Statele Unite a vândut aproximativ 13,75 milioane de unități de vehicule ușoare. Această cifră include vânzările cu amănuntul – aproximativ 2,9 milioane de autoturisme și puțin sub 10,9 milioane de camionete ușoare.

Vânzări second hand: Vânzările de vehicule ușoare uzate în Statele Unite au ajuns la aproximativ 38,6 milioane de unități în 2022.

Cine ar mai vrea un vehicul electric uzat?

Cu un total de 50 până la 55 de milioane de vehicule ICE vândute anual, noi și folosite, este evident că industria auto și economia au beneficiat și au prosperat pe piața auto ICE second hand. Până în prezent, industria VE nu are, practic, nicio piață de mașini second hand! Pe lângă provocările constante privind încărcarea vehiculelor electrice, cine ar mai vrea un vehicul electric uzat, care poate avea nevoie în curând de o înlocuire costisitoare a bateriei?

Pentru a sprijini creșterea vânzărilor de VE, California importă mai multă energie electrică decât orice alt stat din SUA, de peste două ori mai mult decât Virginia, al doilea importator de energie electrică. California primește între o cincime și o treime din furnizarea de energie electrică din afara statului. Celelalte 49 de state au infrastructuri de încărcare a vehiculelor electrice practic inexistente. Din mai 2022, în Marea Britanie, noile încărcătoare de acasă și de la locul de muncă trebuiau să fie încărcătoare „inteligente” conectate la internet, capabile să utilizeze setări prestabilite care limitează capacitatea lor de a funcționa între orele 8:00 și 11:00 și 16:00 și până la 10 seara.