Marian Ciupitu, CEO Terano Construct, spune că azi, în business, trebuie să te reinventezi mereu.

Full-time job

Capital: Cum se construiește un astfel de business?

Marian Ciupitu: Compania Terano Construct are o calitate și anume aceea că ne reinventăm permanent, mai ales că ne-am lansat pe piață în anul cu cel mai mare crash imobiliar asociat cu criza din 2008. Acest lucru se pare că nu ne-a demotivat și anul acesta facem 17 ani. Compania este specializată în construcții, instalatii, lucrări în vederea obținerii autorizației ISU, proiectare și servicii de antreprenoriat general.

Întorcându-ne la principalul obiect de activitate și anume construcțiile, Terano face construcții civile, construcții industriale, reparații și întreținere clădiri civile, reparații și întreținerea clădirilor industriale, amenajări interioare personalizate, termoizolații, hidroizolații.

Alte domenii în care ne-am dezvoltat în ultimii ani au legătură cu obținerea avizului ISU și a autorizației ISU, dar și în zona instalațiilor. Clienții, în marea lor majoritate, sunt din domeniul construcțiilor asociat cu brandurile care activează în retail, dezvoltărilor de birouri etc.

Voi fi foarte realist și voi spune că un business în construcții în România se clădește cu seriozitate, corectitudine, perseverență și nervi de oțel având în vedere provocările ultimilor ani atât pe plan intern, cât și pe plan international, acestea sunt câteva calități mai mult decât necesare pentru a fi longevivi în această piață atât de competitivă.

C: Cum a fost anul 2024, comparativ cu anii precedenți?

M.C: 2024 a fost un an bun atâta vreme cât l-am finalizat pe creștere, cu o echipa solidă, consolidată ca număr de angajați și cu parteneri branduri puternice care ne-au ales pentru proiectele lor. Provocator, greu, cu suișuri și coborâșuri, dar totuși parcă mai echilibrat decât cel pe care tocmai l-am început.

Ducă-se pe pustii

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

M.C: Când mă întorc cu gândul la 14 martie 2020, anul în care în România s-a decretat lock down nu pot să nu mă gândesc la șocul pe care cu toții l-am avut, starea de anxietate pe care antreprenorul din mine a simțit-o aflându-mă în fața unui lucru la care nici cei mai mari experți în management nu l-au putut previziona sau analiza în așa manieră încât să avem un precedent care să îl luăm drept manual de utilizare.

Cert este că lecția pandemiei a fost cea mai serioasă în materie de lecții de gestionare a unui business în perioadă de criză. Revenind, practic la ce anume ne-a creat mari probleme pe lângă anxietatea socială, personală, de orice natură a fost scăderea cererii pentru anumite tipuri de proiecte cum ar fi proiectele comerciale mari, clădirile de birouri care au resimțit scăderi semnificative ale cererii în perioada pandemiei.

Mulți dintre noi am fost nevoiți să renegociem contracte sau să ne îndreptăm atenția către proiecte mai mici, cum ar fi renovări sau construcții mai accesibile.O altă amintire nu prea plăcută a fost cea legată de gestionarea cash flow-ului. Multe dintre companiile de construcții s-au confruntat cu dificultăți financiare din cauza întârzierilor în plăți sau anulării unor contracte. Pandemia a adus o incertitudine economică mare, iar antreprenorii au fost nevoiți să regândească modul în care gestionează finanțele, să renegocieze termenele de plată cu furnizorii și să găsească soluții pentru a menține afacerea în viață.

Instabilitate în piață

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

M.C: Se pare că fiecare început de an vine pentru noi antreprenorii cu șocuri din zona măsurilor luate de Guvern. Pe lângă impactul negativ direct al deciziilor luate de către aceștia, un efect nociv îl are panica pe care aceste măsuri au creat-o în mediul antreprenorial, în zona producătorilor de materiale de construcție, în rândul salariaților noștri care, speriați că vor avea salarii mult mai mici, au început să caute alternative prin țările din jur.

Această panică duce la pierderi colaterale imense, ce nu ajută pe nimeni. Deși sunt măsuri care ne trag înapoi, trebuie să continuăm fiindcă avem o obligație atât față de noi, de echipa noastră, dar și de partenerii noștri care au încredere că vom performa la nivelul anilor trecuți, așa cum i-am obișnuit.

Ne folosim de această ocazie să îi asigurăm pe colegii noștri că nu vom scădem salariul, dar probabil că vom fi nevoiți să mărim costurile pentru serviciilor noastre cu 5-7 % în acest an.

C: Care sunt cele trei direcții de business care oferă stabilitate business-ului Terano Construct?

M.C: Analizând dinamica ultimii ani, am constatat că din totalul lucrărilor pe care echipa noastră le-a finalizat cu succes 30% au venit din zona retailului. Reamenajarile și construcțiile de birouri au fost în procent de apx. 6%. 4% a fost reprezentat de alte servicii pe care Terano le oferă clienților săi: autorizații IGSU, servicii de proiectare și implementare sisteme complexe de instalații ale clădirilor. Un procent important în economia business-ului Terano Construct și anume de 60% a venit din zona domeniului HORECA.

Despre cifra

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

M.C: Având în vedere că avem un număr mare de angajați, cu diferite tipuri de încadrări este dificil să raportăm un salariu mediu. Ceea ce este important de menționat este că salarizarea în cadrul companiei este ofertantă. Având în vedere că în echipa noastră sunt colegi care sunt alături de noi de mai mult de 15 ani.

C: Ce cifră de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

M.C: Terano Construct a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 8 300 000 euro. Pentru 2025 ne dorim o creștere a cifrei de afaceri cu cel putin 10% față de anul precedent. Dar în contextul actual, având în vedere că este un an care a debutat cu alte reglementări extreme, prefer să fiu echilibrat în previziuni.

C: Ce așteptări aveți de la autorități?

M.C: Sincer, nu foarte multe pentru că deciziile luate de către aceștia fără studii și analize prealabile, sau de azi pe mâine, dau peste cap un business care depinde la rândul lui de niște furnizori de materiale de construcție, de dezvoltatorul care i-a angajat,de contractile semnate in anul precedent, prin urmare impredictibilitatea din economie este cel mai mare stres al unui antreprenor român.

Prudența, foarte necesară

Am învățat să lucrez permanent cu o oarecare prudență, care uneori recunosc îmi ia din avântul și energia creatoare specifică unui antreprenor. Acest lucru se întâmplă pentru că nu pot estima pe termen foarte lung cum va evolua business-ul. Piața e volatilă, legile sunt cum sunt, se pot schimba de la o lună la alta vedeți ordonanța trenuleț. De 17 ani, Terano Construct activează pe această piață și încă mai visează la un mediu stabil de business. Bineînțeles, din punct de vedere reglementări, legi, impozitare.

De asemenea, nu visăm la ajutoare de stat. Dar ar fi un lucru bun dacă guvernanții s-ar preocupa să dezvolte România prin aducerea de companii mari. Unele care să-și facă hub-urile aici, asta ar ajuta atât constructorii de birouri,vezi cazul nostru , dar și întreaga economie.

De ce este mare nevoie

C: Care ar fi trei măsuri de luat de la Guvern pentru ca lucrurile să meargă mai bine în afaceri?

M.C: Dacă ar fi să fac un exercițiu de imaginație și am putea influența în vreun fel acțiunile și măsurile pe care Guvernul României le-ar putea lua pentru a sprijini mediul de afaceri din țara noastră și pentru a crea un climat economic favorabil dezvoltării consider că acesta ar trebui să simplifice procedurile administrative care acum sunt greoaie investind în digitalizarea acestor procese reducând astfel timpul și costurile pentru toate activitățile legate de interacțiunea cu administrația (impozitare, autorizații, accesul la fonduri, scheme de minimis, reglementări de orice natura etc).

Prin urmare, un sistem eficient ar ajuta la creșterea productivității. Dar și transparenței și ar destructura birocrația și corupția care există din păcate în multe dintre sectoarele administrației publice.

O altă măsură care ar ajuta mediul antreprenorial din România, nu numai pe cel din domeniul construcțiilor, are legătura cu crearea de școli de formare profesională care să poată genera forță de muncă pregătită. Pentru noi recrutarea de angajații buni reprezintă în continuare, o mare provocare. Pentru a suplini efectivul de personal, chiar Terano Construct a încercat implementarea învățământul dual. Proces care a întâmpinat multe piedici. Prin urmare compania pe lângă echipa pe care o are de aproape de 17 ani de la înființare a apelat la muncitori străini, în ultimul timp recrutați din India.

Să vină formarea continuă

Guvernul ar putea implementa programe de formare continuă și reconversie profesională, axându-se pe domenii strategice și pe competențe digitale. De asemenea, ar fi util să sprijine inițiativele de parteneriate între universități și companii. Asta, pentru a facilita tranziția tinerilor pe piața muncii.

O altă zonă în care ar fi benefic un ajutor din partea statului ar fi acela de a face mai prietenos, mai facil accesul companiilor românești mici, mijlocii, mari la fonduri de la bugetul de stat. Sau la cele europene. Pentru a putea deveni mult mai competitive și aliniate la standardele internaționale. Aici gândim în termenii accesului la programe sau utilaje de ultimă generație care să ne facă mult mai performanți.

Timpul, marele inamic

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

M.C: Dezvoltarea și consolidarea business-ului Terano Construct a reprezentat pentru mine un full time job. Așa am încercat să nu îmi dispersez energia către alte domenii de activitate sau alte idei de business. Recunosc că am cochetat și nu am renunțat la ideea de a pătrunde în zona dezvoltărilor imobiliare. Dar momentul pe care îl traversăm nu ma inspiră în a face investiții în alte domenii.