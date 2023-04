Cum a devenit un om de succes, cu o avere atât de impresionantă, deși era foarte tânăr? Gobankingrates dezvăluie o parte din secretele care au stat la baza construirii acestei averi uriașe.

Nimeni nu știe cât de mare a fost salariul lui Gates la Microsoft. În afară de un document al companiei, publicat în 2006, care arăta că Gates avea un salariu de bază de 616.667 dolari și beneficia de bonusuri în valoare totală de 350.000 dolari, în presă au apărut foarte puține detalii.

Dar tot mai mulți oameni vor să știe cum și-a strâns averea, intrând rapid în Clubul select al celor mai bogați oameni din lume. Iată câteva lucruri care, se pare, că l-au ajutat pe Bill Gates să devină ceea ce este astăzi.

Setea de cunoaștere

Gates a urmat Universitatea Harvard doar pentru scurt timp, înainte de a renunța la studii, dar atribuie timpul petrecut acolo succesului său.

„A fost un privilegiu uimitor să merg la Harvard. Deși am plecat devreme, am fost transformat de anii petrecuți aici, de prieteniile pe care le-am înnodat și de ideile la care am lucrat”, a spus Gates in 2007.

Gates a studiat computerele, dar și multe alte materii care l-au interesat la școala Ivy League. Această sete de cunoaștere și dorința de a învăța mereu au contribuit la creșterea succesului său în lumea afacerilor.

Susținut de părinți

Întrebat despre modelul său de viață, Gates a spus: părinții. Ei i-au susținut interesul pentru computere, chiar și după ce a decis să renunțe la Harvard.

Tatăl lui Gates, Bill Gates Sr., a declarat pentru Forbes că decizia fiului său de a renunța la facultate „nu a fost tocmai ceea ce eu și soția mea ne-am imaginat pentru niciunul dintre copiii noștri”.

Dar părinții lui Gates i-au susținut extrem de mult eforturile.

Pasionat de lectură

Într-un interviu pentru Forbes, tatăl lui Gates spunea că fiul său a fost un copil pasionat de lectură.

„Era interesat de orice fel de carte, de la enciclopedii, la science fiction și romane”, a spus el.

„Am fost încântat că era un cititor atât de pasionat, dar citea atât de mult, încât am instituit o regulă: fără cărți la masă!.”

Pasiunea sa nu s-a schimbat.

În 2021, Gates scria: „Încerc să citesc în fiecare zi, fie că am o zi plină la birou, fie că ies la o plimbare. Este una dintre modalitățile preferate de a învăța lucruri noi și a înțelege mai bine lumea.”

De altfel, el recomandă frecvent cărți pe blogul său GatesNotes.

Alegerea unui bun partener de afaceri

Gates a luat numărate decizi geniale, multe dintre ele implicând oamenii cu care a ales să lucreze.

„Aș spune că cele mai bune decizii de afaceri au într-adevăr de-a face cu alegerea oamenilor”, a spus Gates în interviul din 1998.

„Decizia de a intra în parteneriat cu Paul Allen este, probabil, în fruntea listei.”

Allen și Gates au fost prieteni din copilărie și au co-fondat Microsoft în 1975. Allen a părăsit compania opt ani mai târziu, după ce a fost diagnosticat cu boala Hodgkin. De-a lungul anilor, Gates și Allen au avut o „relație complexă”, așa cum se subliniază în cartea lui Allen, „Idea Man: A Memoir by the Cofondator of Microsoft”.

Și-a iubit munca

Bill Gates s-a îndrăgostit de computere încă din copilărie și și-a petrecut o viață întreagă construind una dintre cele mai de succes afaceri din lume ”.

„Trebuie să te bucuri de ceea ce faci în fiecare zi, iar pentru mine asta înseamnă să lucrezi cu oameni foarte inteligenți”, afirma Gates în 1998.

În 2020, a părăsit consiliul de administrație al companiei pentru a se concentra exclusiv pe activitatea filantropică.

Încrezător în visul și viziunea lui

Gates a avut norocul să frecventeze Lakeside School, o școală privată de elită din Seattle, care i-a oferit acces la computere. Privind în urmă, el spunea că experiențele sale din școală i-au oferit viziunea și încurajarea de care avea nevoie pentru a face imposibilul.

Un fond de urgență pentru Microsoft

Gates a aflat că, pentru a avea succes, trebuia să strângă un fond de urgență pentru Microsoft, care ar menține afacerea pe linia de plutire, dacă vor exista obstacole financiare.

„Întotdeauna a trebuit să am grijă să nu angajăm prea mulți oameni”, spunea el într-un interviu din 2018.

„Eram îngrijorat pentru că oamenii care lucrau pentru mine erau mai în vârstă decât mine și aveau copii și mă gândeam: „Dacă nu vor mai putea fi plătiți?”.

A învățat din greșeli

Toată lumea face greșeli, inclusiv Bill Gates. Important este să înveți din aceste erori și exact asta a făcut Gates. La un eveniment din 2019, Gates a spus că cea mai mare greșeală a sa a fost să nu intre în competiție cu Apple, după ce a lansat primul său iPhone în iunie 2007. Exact asta a făcut Google cu dispozitivul său Android în 2008.

„Acestea sunt piețele în care câștigătorul ia totul. Cea mai mare greșeală din toate timpurile a fost gestionarea proastă în care m-am angajat, care a făcut ca Microsoft să nu fie ceea ce este Android”, a spus el.

Somn de șapte ore pe noapte

Gates știe că nu este supraom și că somnul este crucial. „Îmi place să dorm șapte ore”, declara el pentru The Seattle Times în 1990.

„Chiar dacă e distractiv să stau treaz toată noaptea, dacă trebuie să fiu creativ, am nevoie de șapte ore”, mărturisea el.

„Toată lumea are nevoie de șapte sau opt ore de somn pe noapte”, afirma el ulterior.