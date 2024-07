Doliu în muzică! Un celebru cântăreț s-a stins din viață

Abdul „Ducele” Fakir a fost ultimul membru supraviețuitor al legendarului grup Motown, The Four Tops. Acesta avea vârsta de 88 de ani. Fakir este născut din părinți imigranți etiopieni și bangladeshi, și a crescut în Detroit, într-un cartier periculos, dar vibrant din punct de vedere muzical.

Acesta a fost un pilon al muzicii soul și a contribuit semnificativ la succesul și influența The Four Tops în industria muzicală.

Cine a fost Abdul „Duke” Fakir

Abdul „Duke” Fakir a fost un muzician american, ultimul membru supraviețuitor al grupului legendar de soul The Four Tops.

The Four Tops s-a format la sfârșitul anilor 1950 și includea membrii Levi Stubbs, Renaldo „Obie” Benson, Lawrence Payton și Abdul Fakir. Trupa a cunoscut succesul la începutul anilor 1960, devenind rapid una dintre cele mai emblematice formații ale erei Motown, cunoscută pentru hituri precum „I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” și „Reach Out I’ll Be There”

Abdul „Duke” Fakir a fost un membru al grupului legendar The Four Tops, trupă cunoscută pentru hituri clasice precum „Reach Out I’ll Be There,” „Baby I Need Your Loving,” și „I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch).”

Formația, formată la sfârșitul anilor 1950, a fost alcătuită din Levi Stubbs, Renaldo „Obie” Benson, Lawrence Payton și Fakir. Deși au găsit succesul abia la începutul anilor 1960, The Four Tops au lăsat o amprentă de neșters în industria muzicală, devenind una dintre cele mai emblematice formații ale erei Motown.

Abdul Fakir și colegii săi de trupă au cântat aproape un deceniu

Abdul Fakir și colegii săi de trupă din The Four Tops au cântat împreună timp de aproape patru decenii, până la moartea lui Lawrence Payton în 1997. Formația a lăsat o amprentă de neșters în industria muzicală cu hituri clasice și a influențat generații de artiști. Moștenirea lor continuă să fie recunoscută pentru impactul semnificativ asupra genului soul și asupra erei Motown, aducând o contribuție importantă la cultura muzicală globală

După decesul lui Renaldo „Obie” Benson în 2005 și a lui Levi Stubbs în 2008, Abdul Fakir a rămas singurul membru fondator al grupului The Four Tops. Așadar, acesta a continuat să performeze până la sfârșitul anului 2023, anul acesta, însă, s-a restras oficial.