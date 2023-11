Doliu în lumea cinematografiei! Evan Ellingson, un fost actor cunoscut și în România, a murit la numai 35 de ani duminică, pe data de 5 noiembrie. Acesta a fost găsit fără suflare în dormitorul locuinței sale din San Bernandino, potrivit biroului legist din regiune.

Actorul Evan Ellingson a murit la numai 35 de ani

Circumstanțele în care a decedat încă nu sunt clare, notează TMZ. Oficialii spun că primele indicii nu dezvăluie vreun secret întunecat. Michael, tatăl regretatului actor, a oferit mai multe detalii. Potrivit acestuia, fiul lui a fost găsit într-o locuință sobră. A mai spus și că Evan Ellingson s-a confruntat cu dependența de droguri. În ultima vreme însă, părea că a reușit să scape de această problemă.

Evan Ellingson a debutat în showbiz la vârsta de 13 ani, cu un mic rol într-un film TV, precum și o apariție ca invitat la „General Hospital”. Ulterior, a jucat în „Titus”, „That Was Then”, „Mad TV”, „Complete Savages”, „Bones”, „24” și altele.

A devenit însă celebru în 2009, când l-a interpretat pe fiul adolescent al lui Cameron Diaz în filmul „My Sister’s Keeper”. Este cunoscut, de asemenea, pentru rolul recurent al lui Kyle Harmon din „CSI: Miami”. Timp de trei ani, a jucat în nu mai puțin de 18 episoade.

A jucat, de asemenea, în filme precum „Walk the Talk”, „Scrisori de la Iwo Jima”, „The Bondage”, „Confession”, „Rules of the Game”, „Time Changer”, sau „The Gristle”.

Cu toate acestea, Evan Ellingson pare să fi fost îndepărtat de Hollywood chiar când începea să devină din ce în ce mai faimos. Nu a mai obținut niciun premiu din anul 2010. Moartea sa a venit totuși ca un șoc pentru toată lumea.

A murit actrița Judy Nugent

Aceasta nu este însă singura pierdere suferită recent de lumea cinematografiei. Judy Nugent, care a jucat rolul unuia dintre gemenii din sitcomul TV ”The Ruggles” și al fetei care zboară în jurul lumii în brațele Omului de Oțel într-un episod emoționant Adventures of Superman, a încetat din viață.

Nugent a murit înconjurată de familie, la ferma ei din Montana, după o scurtă luptă cu cancerul, potrivit unui comunicat al familiei, transmis de nora ei, actrița Anne Lockhart, informează Hollywoodreporter.

Actrița a apărut și în filme precum „Magnificent Obsession” și „There’s Always Tomorrow”, dar și în serialul pentru copii „Mickey Mouse Club”. Mai multe puteți citi aici.