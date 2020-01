„Acum, după semnarea Acordului Brexit”, Bruxelles-ul publică un ghid al aplicării tratatului, „inclusiv detalii despre modul în care va funcţiona protocolul privind Irlanda de Nord”, a declarat Sabine Weyand, director general în cadrul Comisiei Europene responsabil de Afaceri comerciale, conform cotidianului The Independent.

Cele două hărţi elaborate de Comisia Europeană arată că vor fi controale vamale în ambele sensuri între teritoriul britanic Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii. Acordul Brexit prevede un statut special pentru Irlanda de Nord, care va rămâne în uniunea vamală europeană.

În cursul dezbaterilor din Parlamentul britanic, premierul Boris Johnson a susţinut că nu vor exista puncte vamale între Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii. Întrebat la sfârşitul anului 2019 de un reporter dacă vor trebui completate documente vamale după Brexit între Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii, Boris Johnson a declarat: „Absolut deloc”. Premierul britanic a adăugat că dacă vor apărea astfel de formalităţi, lumea va trebui să i se adreseze lui personal: „Le voi spune să arunce formularele la gunoi”.

Conform hărţilor, dacă sunt transportate produse din Liverpool spre oraşul nord-irlandez Belfast, în Belfast vor fi aplicate „formalităţile UE privind importurile (inclusiv declararea intrării bunurilor şi declaraţia vamală) şi vor fi efectuate controale”.

„Autorităţile relevante” vor fi cele britanice şi europene, iar autorităţile britanice vor fi obligate să aplice „reglementările UE”, în timp ce „instituţiile UE menţin dreptul de supraveghere ca până acum”, reprezentanţii UE având „dreptul de a fi prezenţi la verificări”. De asemenea, în Irlanda de Nord se vor aplica „reglementările UE privind TVA-ul şi accizele”, deşi este un teritoriu britanic.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

