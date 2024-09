Profesorul de economie Cristian Păun a lansat un avertisment serios privind situația financiară a României, afirmând că deficitul bugetar și datoria publică în creștere ar putea duce țara pe un traseu similar cu cel al Greciei din 2009.

În lipsa unor măsuri urgente, Păun consideră că datoria publică a României ar putea depăși 60% din PIB, iar deficitul bugetar ar putea atinge 8% din PIB.

Păun subliniază că deficitul bugetar este un simptom al unui dezechilibru economic major și că fiecare an în care România înregistrează un deficit bugetar contribuie la creșterea datoriei publice.

„Acest deficit de 8% din PIB se adaugă la datorie. Dacă tu, an de an adaugi câteva procente din PIB la datoria publică pentru că trebuie să finanțeze aceste procente din PIB pe care nu le ai, o să ajungem foarte repede cu datoria peste 60% din PIB, fiecare an de deficit, punând noi procente din PIB la datoria publică”, a avertizat el, potrivit Digi24.