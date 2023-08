Shelley Smith, supermodelul anilor ’70 care a devenit mai apoi cunoscută pentru rolurile din filme ca „The Associates” și „For Love and Honor”, ​​a murit, zilele trecute, în urma unui stop cardiac.

Shelley, în vârstă de 70 de ani, a murit la Hollywood Presbyterian Hospital, a anunțat soțul ei, actorul Michael Maguire, într-un videoclip postat miercuri pe Facebook, informează Variety.

Shelley a stat în comă timp de trei zile, după ce a suferit un stop cardiac, iar sănătatea ei se deteriorase în ultimul an, a spus el.

„Îi plăcea să ajute oamenii. A fost omul care m-a ajutat cel mai mult. M-a făcut o persoană mult mai bună. Am avut o căsnicie minunată”, spune Maguire în videoclip. „Nu știu cum am să pot să merg mai departe fără ea. Dar știu că am avut o relație incredibilă și a fost cel mai frumos lucru din viața mea”, a continuat soțul lui Shelley.