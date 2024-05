Judi Dench, una dintre cele mai remarcabile actrițe contemporane, a decis să-și ia rămas bun de la lumea filmului din cauza pierderii vederii.

Actrița spune că parcursul său impresionant pe scenă, în filme și la televiziune s-a încheiat definitiv, din cauza efectelor degenerării maculare asociate cu înaintarea în vârstă.

În timpul weekendului la expoziția de flori de la Chelsea, când a fost întrebată de un reporter dacă are în plan viitoare roluri, Judi Dench a răspuns cu sinceritate:

„Nu, nu, nici măcar nu mai am capacitatea să văd”.

Ulterior, reprezentanții actriței în vârstă de 89 de ani au afirmat că nu există nimic de adăugat.

Totuși, Judi Dench a menționat că are și alte proiecte în desfășurare.

„Cartea noastră a fost publicată („Shakespeare: The Man Who Paid the Rent” – n.red.), vom participa la târgul de carte din Cheltenham și apoi voi fi la Chelsea, unde vom susține trei spectacole alături de Gyles Brandreth”.