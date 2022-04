Medicul oftalmolog, Monica Pop, vine cu o serie de sfaturi pentru cei care suferă de diabet. Potrivit medicului, cei care au această boală pot dezvolta o afecțiune oftalmologică gravă. Este vorba despre retinopatia diabetică. Iată ce trebuie să facă toate persoanele cu diabet.

Avertismentul medicului Monica Pop

“Orice pacient DIABETIC TREBUIE să meargă la consult oftalmologic (la medicul oftalmolog teritorial, e gratuit pt asigurați), de 2 ori pe an, chiar dacă nu are niciun simptom.

Retinopatia diabetică apare la câțiva ani de la debutul diabetului(nu de când s-a descoperit, de multe ori întîmplător, după ani de evoluție)și este o afecțiune foarte gravă, în stadii avansate fiind, din păcate, prea târziu pt recuperarea vederii.

Sfătuiesc pe toți pacienții să meargă și pe toți medicii care au în îngrijire pacienți diabetici să-i trimită obligatoriu la consult oftalmologic periodic, la policlinică de care aparțîn, la “OCHIUL DIABETIC” sau la cabinetele de oftalmologie de la centrele de diabet.

Mulți pacienți spun că nu au știut! Eu am crezut că se documentează. Vin, adesea, în stadii, de multe ori ireversibile!AVEȚI GRIJĂ!”, a scris medicul oftalmolog, Monica Pop, pe pagina sa de Facebook.

Complicațiile diabetului pot duce la retinopatie

“Retinopatia diabetică este o afectiune redutabila care, netratata la timp, poate duce la orbire. Retinopatia diabetica este o boala a vaselor de sange ale ochiului si apare la aproximativ 10 ani de la DEBUTUL DIABETULUI. Atentie, NU de la diagnosticarea lui, care de multe ori este una tardiva deoarece boala este multa vreme asimptomatica.

Astfel, boala apare in general la diabeticii insuficient tratati sau cu raspuns prost la tratament. Pe primul loc se situeaza insa cei care nu respecta regimul alimentar si tratamentul corect al bolii diabetice, avand valori glicemice peste limite maxima admisa. Din acest motiv se recomanda consult oftalmologic de 2 ori pe an in cazul diabeticului compensat (valorile glicemice sub tratament sunt sub limita maxima) si o data la maximum 3 luni in cazul celor cu valori glicemice mai mari. Recomandarile sunt valabile indiferent daca exista sau nu vreo simptomatologie oftalmologica. Desigur, daca apare vreun simptom oftalmologic de orice fel, pacientul diabetic trebuie sa se prezinte de urgenta la consult oftalmologic.

Complicatiile oftalmologice ale diabetului zaharat (insulino-necesitant sau numai cu tratament oral – tablete – si regim) sunt de mai multe tipuri. Initial ele sunt reversibile, apoi tot mai grave pana la pierderea vederii. In stadiile foarte avansate, recuperarea este de cele mai multe ori imposibila. S-au facut insa pasi mari in chirurgia vitreo-retiniana, cu predilectie in stadiile incipiente, medii dar chiar si mai avansate ale retinopatiei diabetice.”, a mai explicat medicul pe blogul său