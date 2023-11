Spațiul Schengen. Premierul României, Marcel Ciolacu, a avut sâmbătă, 11 noiembrie 2023, o întâlnire oficială cu Olaf Scholz, cancelarul federal al Germaniei. Cei doi au discutat despre „despre provocările economice, sociale și geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă”. Au vorbit, însă, și despre „dinamizarea relației bilaterale” dintre București și Berlin și despre aderarea României la spațiul Schengen.

Potrivit spuselor sale, Olaf Scholz este „un un prieten și un susținător” al aderării României la spațiul Schengen.

Romania has in 🇩🇪 @Bundeskanzler a friend & a supporter in its accession into the #Schengen area. We are confident that together with Germany we can build a stronger, united & fair Europe. pic.twitter.com/qxuapfCfDj

