Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că în viitorul apropiat, România va pune capăt dependenței energetice. Mai mult, va deveni, la rândul său, furnizor de energie, a adăugat el după întâlnirea cu secretarul de stat Jennifer Granholm.

In the near future Romania will put an end to energy dependency & will became in its own turn a provider in the region. The support of the 🇺🇸 Administration & @SecGranholm remains paramount to successfully progress as a regional hub and to implement state-of-the-art technologies. pic.twitter.com/yRv3ROnayt

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) December 5, 2023