Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, a comunicat într-o ședință de Guvern de joi că prețurile la energie vor fi reduse în continuare. Plafonarea se va păstra în vigoare cel puțin până în primăvara anului 2025.

Premierul a avut un mesaj și pentru ministrul Educației, Ligia Deca. El i-a transmis acesteia să continue ancheta de la școala Nicolae Titulescu.

Amintim că, potrivit informațiilor prezentate recent în presă, un elev de 10 ani a fost violat de două ori de către colegi, prima dată acum doi ani. Conducerea Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” a declarat că primul caz a fost închis, iar al doilea este în prezent sub investigație.

„Trebuie să avem toleranţă zero pentru violenţa în şcoli. Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificaţi, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut control la faţa locului, ne-a remis un raport în această dimineaţă.

Am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de Control al Ministerului Educaţiei pentru a avea un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a transmis, în urmă cu două zile, ministrul Educaţiei.