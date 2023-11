Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, marţi, că o să-l propună pe eurodeputatul Mihai Tudose să fie şeful campaniei partidului pentru alegerile europarlamentare.

Ciolacu a subliniat că Mihai Tudose este potrivit pentru această funcție și va colabora cu ceilalți vicepreședinți și membri ai staff-ului pentru a asigura o campanie eficientă.

Cu privire la candidatura lui Mihai Tudose la alegerile europarlamentare, Ciolacu a sugerat că acesta este interesat să candideze. El a menționat că decizia finală va fi luată după 7 ianuarie, când se vor desfășura discuții la nivelul partidului pentru a stabili candidații.

Marcel Ciolacu a declarat că „discuţiile într-un partid ca şi Partidul Social Democrat au loc democratic, pe regiuni, fiindcă trebuie o reprezentare la nivel naţional. (…) Vom hotărî. Dar nu e o urgenţă pentru partid în momentul ăsta. După 7 ianuarie”.

În ceea ce privește posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu a respins deocamdată ideea. El a afirmat că nu a luat în calcul o astfel de candidatură până în prezent. În plus, a subliniat că provocările pe care le are în prezent sunt suficiente.

„Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu nicio falsitate. (…) Eu nu am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută pe acest subiect. (…) Nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei acest lucru. Am un job în acest moment, nu simplu, dar nu mă obligă nimeni, ca să nu fiu ipocrit”, a declarat Ciolacu potrivit sursei citate.