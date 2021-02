Marcel Ciolacu cere demisia lui Claudiu Năsui. Șeful PSD susține că ministrul Economiei trebuia să îşi dea demisia după ce şi-a făcut cont de administrator pe platforma de granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor.

„Cum să ai, ministru al Economiei, să ai cont de administrator la selecţia pe fonduri europene? Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cred că dacă era un ministru PSD era DNA a doua zi în minister şi întreba cum e posibil aşa ceva”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Marcel Ciolacu lansează un atac grav

„Dar tu, ministru, îţi scrii demisia, fiindcă e căciula prea mare pentru actualul ministru. Nu ştie cu ce se mănâncă o asemenea demnitate de ministru. Îmi pare rău de domnul Năsui, e un tânăr de perspectivă, dar e mult prea repede. E prea mare căciula pentru el. Trebuia să îşi scrie frumos demisia, lua buletinul la el, că nu e departe Ştirbei Vodă, se ducea frumos pe Ştirbei Vodă: domnule, am făcut o tâmpenie – dacă e ceva ce nu are de ascuns – mi-am făcut cont şi am intervenit în selecţie şi m-am uitat cum se face selecţia la fonduri europene a IMM-urilor”, completează acesta.

De asemenea, Ciolacu subliniază că au fost probleme în ce priveşte selecţia celor care au accesat platforma respectivă.

„Dar cum s-a întâmplat în ultimele 48 de ore, cei care au accesat acel program tot aceia să fie selectaţi. După ce i-ai minţit pe români ‘staţi cu toţii noaptea cu laptopul în braţe că primul venit e primul servit!’. S-au înscris săracii primii, dar au fost serviţi ultimii”, a conchis șeful PSD.

Sursă foto: INQUAM/ George Călin