Marcel Ciolacu susține că alegerile locale au demonstrat că actuala coaliție de guvernare este legitimă. Potrivit declarațiilor făcute de el, este „surprinzător” că acest an de guvernare „nu a adus o erodare în scorul electoral”.

Premierul spune că „această coaliție este legitimă pentru a guverna până la alegerile după data de 1 decembrie”. În opinia lui, vor urma „cei mai importanți ani de dezvoltare ai României”.

„Ce e surprinzător este că acest an de guvernare nu a adus o erodare în scorul electoral. E adevărat, am riscat foarte mult când am făcut o listă comună. Vă spun care a fost miza: am văzut faptul că actuala coaliție are în continuare peste 50%, iar actuala guvernare este legitimă în fața românilor. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Franța, unde alegerile au arătat că guvernare nu mai este legitimă. (…)

Am confirmat că această coaliție este legitimă pentru a guverna până la alegerile după data de 1 decembrie. Din punctul meu de vedere trebuie să avem în continuare o majoritate stabilă în România. Vor urma cei mai importanți ani de dezvoltare ai României”, a declarat Ciolacu la România TV.