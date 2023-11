Marcel Ciolacu a vorbit despre mai multe subiecte importante la Summit-ul Autorităţilor Publice Locale din România. Unul dintre acestea a vizat coaliția de guvernare, iar premierul a spus că Guvernul a schimbat „vreo zece prim-miniştri în zece ani”.

De asemenea, acesta a susținut că decizia de a forma o coaliție de guvernare a fost una corecta. În opinia premierului, rocada a transmis lumii întregi că România „a intrat într-o democraţie consolidată după 32 de ani”.

„Nu am nicio reţinere să spun că am luat o decizie corectă atunci când am hotărât împreună cu preşedintele Nicolae Ciucă să creăm această coaliţie. Am căutat şi noi, la nivel guvernamental, să venim cu o stabilitate şi o coerenţă. Chiar dacă pentru prima oară în România s-a făcut o rocadă cu bună-credinţă, a existat un dialog şi înainte între mine şi preşedintele Nicolae Ciucă, şi după rocadă. De fapt, acea rocadă a transmis lumii întregi faptul că România, în sfârşit, a intrat într-o democraţie consolidată după 32 de ani, fiindcă indiferent cât ne place sau nu ne place, politicul creează aceste trenduri şi depăşeşte anumite bariere”, a susținut Ciolacu.