Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că s-a decis centralizarea achizițiilor în sectorul medical, măsură care va contribui la reorganizarea sistemului. El a subliniat că este inacceptabil să se cheltuie 1,2 miliarde de euro și totuși să existe încă deficiențe.

Premierul a spus că este nevoie de o implicare mai mare. De asemenea, el a mai precizat că toată lumea era obosită să vadă știri despre lipsa medicamentelor în spitale.

Șeful Executivului de la București a mai spus că, împreună cu ministrul Finanțelor, avea datoria de a găsi resurse pentru a aloca mai mulți bani către Casa de Sănătate. Totuși, premierul a subliniat că lipsesc digitalizarea la Casa de Sănătate și anumite statistici necesare pentru a lua decizii mai precise în privința cheltuielilor publice.

Marcel Ciolacu a subliniat că, în cadrul reformei fiscale, este necesar să se introducă deduceri din salariile persoanelor cu venituri mici și medii. Astfel se va sprijini dezvoltarea unor servicii esențiale, precum cel medical.

În cadrul acestei reforme, a adăugat că este necesar să se introducă deduceri mai pronunțate pentru persoanele cu venituri mici și medii, pentru a sprijini dezvoltarea unor servicii precum cel medical și after-school-urile, subliniind că toată lumea are dreptul la sănătate și educație.

Premierul României, Marcel Ciolacu, a exprimat joi, la Constanța, îngrijorarea profundă cu privire la cazul șocant de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București.

Premierul a subliniat că este greu de crezut că o astfel de situație ar putea avea loc în realitate, întrucât medicii sunt, prin definiție, cei care trebuie să salveze vieți, nu să omoare oameni.

”Sperăm să fie şi ultimul caz de acest gen. Aţi văzut la fel ca şi mine. N-am crezut că se poate întâmpla aşa ceva în realitate, pentru că noi vorbim de nişte medici care trebuie să salveze vieţi, nu să omoare oameni. Mai ales nu vorbim de un omor accidental sau de malpraxis. Vorbim totuşi de omor premeditat. Un lucru foarte grav. Ce am văzut eu ca şi desfăşurare a evenimentelor, anumite lucruri au fost sezizate mai demult, mi se pare că din aprilie, s-a trimis un control administrativ să se vadă administrativ cheltuielile şi dacă procedurile sunt respectate, pentru că, în primul rând acesta este atributul Ministerului Sărătăţii. Pe urmă am văzut că a fost un control de la Colegiul Medicilor, care au spus că nu se întâmplă nimic. Am văzut atitudinea ministrului când a cerut imediat ca acei manageri să-şi depună demisiile, deoarece ei erau cu concurs, nu puteau fi demişi decât dacă acceptau această demisie de onoare şi sunt ferm convins, mai ales după comunicatul… din punctul meu de vedere de mult timp n-am văzut un comunicat atât de dur a unor magistraţi, mai ales că vorbim aici de nişte făptuitori medici. Sunt ferm convins că încet,încet vom afla tot adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.