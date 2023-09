Ionuţ Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a vorbit despre zvonurile care au apărut în spațiul public, potrivit cărora PNL va schimba ministrul Finanțelor, după ce va fi implementat noul pachet de măsuri fiscale.

El a dat asigurări că Marcel Boloş a avut şi are toată susţinerea PNL. În plus, „a urmat foarte bine şi mandatul politic care i-a fost dat de a proteja cât mai bine mediul privat şi a începe cu amputerea cheltuielilor bugetului de stat nenecesare”.

Din punctul lui de vedere, Marcel Boloş este un ministru de Finanţe onest. „La fel cum şi-a făcut treaba şi la Fonduri Europene, a discutat deschis despre ce probleme sunt”, a reamintit el.

„Nu ştiu de unde această ştire, din punctul meu de vedere nu are nicio legătură cu realitatea. Nu este pachetul de măsuri fiscal a lui Boloş.

Tot miercuri seară, după şedinţa de Guvern de la Palatul Victoria, ministrul Finanţelor a fost întrebat de jurnalişti despre informaţiile privind o eventuală demisie a sa.

Boloş s-a arătat iritat de aceste zvonuri, într-o perioadă grea pentru România.

Potrivit purtătorului de cuvânt al PNL, atunci când a început discuţia despre măsurile fiscale, nici nu era vorba de a tăia vreo cheltuială de la stat. PNL a fost cel care a cerut asta şi tot ceea ce este în pachet de eliminare a unor cheltuieli nejustificate în acest moment a fost ideea sa.

De altfel, în pachetul fiscal sunt lucruri pe care PNL le-a promovat în trecut, idei prin care au încercat permanent să sprijine mediul privat,

„Ca de foarte multe ori, am încercat să protejăm interesele zonei economice, să oprim anumite taxe care ar fi putut să îi afecteze. (…)

Când a început discuţia apropo de măsuri, nici nu era vorba de a tăia vreo cheltuială de la stat, noi am cerut asta şi tot ceea ce vedeţi în pachet de eliminare a unor cheltuieli nejustificate sau nenecesare în acest moment a fost ideea noastră.

Am încercat să sprijinim pe cât putem zona economică, să împărţim acest efort ca măsurile să privească pe toată lumea nu să fie cineva penalizat, nu doar anumite părţi din economie să fie penalizate.

Pachetul de măsuri arată mult mai echilibrat decât ar fi putut fi, a fost periat, au fost idei eliminate de către noi. Probabil că dacă nu am fi avut acest major dezechilibru poate nu am fi recurs la ele (la măsuri – n.r.), am fi lăsat economia să funcţioneze pe principiile de până acum”, a explicat purtătorul de cuvânt al PNL.