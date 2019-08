Mama Luizei Melencu, fata dispărută din Caracal, este convinsă de faptul că inculpatul Gheorghe Dincă are complici. Mai mult de atât, ea crede că situaţia Luizei ar fi fost muşamalizată.

„Să sperăm că aflăm adevărul. Dacă nu apărea povestea cu Alexandra, cazul Luizei era mușamalizat. În patru luni de zile nu am primit niciun răspuns. Noi trăim de pe o zi pe alta. Noi am fost sunați de două ori. Prima dată a spus că nepoata dumneavoastră a plecat la insistențele unei bune prietene. Iar la al doilea telefon a zis că copiii au ajuns cu bine în Elveția. Tatăl meu spune că la primul telefon era o voce mai tânără, iar la al doilea ar fi fost probabil Gheorghe. Tatăl meu susține că nu era aceeași voce. Vă dați seama că sunt complici. Eu nu cred că acest om e singur. Categoric are complici”, a spus mama adolescentei.

Femeia a mai povestit că ar vrea viaţa Luizei înapoi. Cu toate acestea, Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis atât pe Alexandra, cât şi pe Luiza, iar anchetatorii găsesc pe zi ce trece noi indicii în acest caz.

„Vreau viața copilului meu, în rest nu vreau nimic”, a mai adăugat femeia.

Anchetatorii au descoperit marţi noi fragmente de oase şi dinţi după ce au cernut cenuşa găsită în pădurea de la marginea Caracalului. Cel mai important este faptul că dinţii nu sunt arşi, asta deşi criminalul a spus la audieri că a incinerat ambele fete. În plus anchetatorii vor putea determina mai usor cui apartin, ADN-ul este mai usor de prelevat. Probele găsite vor fi trimite pentru expertiză la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, de la Bucureşti. Suspectul Gheorghe Dincă susține că este vorba despre rămășițele umane ale Luizei Melencu, pe care ar fi ucis-o în luna aprilie, în aceeași zi în care a sechestrat-o. Gheorghe Dincă urmează să fie supus testelor psihologice şi cu detectorul de minciuni.

Te-ar putea interesa și: