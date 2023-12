Cresc pensiile în 2024! Fiecare pensionar va avea o pensie mai mare în noul an

Cresc pensiile în 2024! Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a anunțat personal că peste trei milioane de români se așteaptă să beneficieze de pensii mai mari în noul an. Este important ca toți românii să fie conștienți că în 2024 vor experimenta creșteri ale pensiilor datorită celor două procese.

În plus, grație majorărilor începând cu 1 ianuarie și creșterii valorii punctului de pensie, fiecare român va beneficia de o pensie mai bună în 2024.

„Pot să vă spun că peste trei milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari. (…) Este important să ştie toţi românii că în 2024 vor avea pensii mai mari datorită celor două procese. Oricum, fiecare român, datorită majorării de la 1 ianuarie, fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie creşte, fiecare român în 2024 va avea o pensie mai bună”, a explicat, joi, Simona Bucura-Oprescu.

Românii care au muncit peste 25 de ani, vor beneficia de un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă

Conform simulărilor efectuate, va exista o creștere semnificativă în cazul unui pensionar cu indemnizație minimă socială. Astfel, dacă un pensionar primește, acum, 1.125 de lei, având o vechime în muncă de 35 de ani, se preconizează o creștere de 87% începând din anul viitor, ajungând la peste 1900 de lei.

De altfel, un român care a muncit peste 25 de ani va beneficia de un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Această bonificație variază între 0,5 puncte pe an pentru cei cu o vechime între 25 de ani și 30 de ani, 0,75 puncte pe an pentru cei cu o vechime între 30 de ani și 35 de ani, și un punct pe an după 35 de ani. Pe scurt, munca depusă va fi recompensată prin obținerea de puncte.

„Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situaţie în care aveam un pensionar în indemnizaţie minimă socială care astăzi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creşterea va fi de 87%, peste 1900 de lei. Foarte important de ştiut datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani – 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani – 0,75 de puncte pe an şi după 35 de ani, un punct pe an. Cu alte cuvinte, dacă munceşti, primeşti”, a explicat ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Suma maximă pe care o poate primi un pensionar depinde de punctajul pe care îl deține

Suma maximă pe care o poate primi un pensionar depinde de punctajul pe care îl deține. Acest punctaj derivă din punctele de contributivitate, care reprezintă punctele asociate dreptului de pensie. Sunt calculate în funcție de contribuțiile plătite de pensionar.

În noul cadru legal, punctele de contributivitate vor fi ajustate pentru a include și sporurile nepermanente, chiar dacă înainte de anul 2001 ele nu erau luate în considerare în acordul global. Prin urmare, orice sporuri, precum al treisprezecelea salariu, premii și altele, vor fi luate în calcul proporțional pe contributivitate și se vor transforma în puncte de pensie contributive.

Punctele vor fi utilizate în determinarea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare. În cazul unor circumstanțe precum facultatea, șomajul și serviciul militar, perioadele asimilate vor adăuga un punctaj suplimentar, însă nu vor fi luate în considerare în calculul stagiului minim de cotizare.