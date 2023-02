Într-un interviu acordat Televiziunii Române, în cadrul emisiunii „Dincolo de alb și negru”, de miecuri seara, 15 februarie, președintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat că Moscova își dorește o guvernare pro-rusă la Chișinău.

Elementul nou este să fie aduși oameni din afară pentru a provoca acțiuni violente

„Nu este o noutate că Moscovei nu-i convine guvernarea de la Chișinău. Moscova își dorește o guvernare pro rusă la Chișinău. Și de la începutul războiului în Ucraina în adresa țării noastre au răsunat multe amenințări de la diferiți reprezentanți ai puterii de la Moscova. Acum câteva zile l-am auzit cu toții pe ministrul Lavrov și amenințările pe care le-a făcut în adresa Republicii Moldova. Acest plan nu este o noutate.

Noi am văzut încercări în toamna anului trecut, încercări de a provoca proteste violente şi de a forța guvernul de la Chișinău, guvernarea să intre în negocieri pentru declanșarea alegerilor anticipate. Doar că aceste planuri nu au reușit în toamnă. Atunci s-a mizat pe criza energetică, s-a mizat pe faptul că Republica Moldova nu se va descurca, nu va avea suficiente volume de gaze, nu va avea suficienți bani ca să cumpere electricitate în altă parte decât unde cumpăram până acum. Guvernul s-a descurcat, am trecut aproape, am trecut de această iarnă, inclusiv datorită sprijinului din România și din partea altor țări prietene. Și acum vedem o nouă încercare.”, a explicat șefa statului de la Chișinău.

„Cel puțin din aceste informații, vedem o nouă încercare. Elementul nou aici este să fie aduși oameni din afara Republicii Moldova pentru ca să fie provocate acțiunile violente și respectiv să se creeze această stare de destabilizare în societate. În această situație, evident se pot întâmpla pe lucruri. Deci partea nouă este că noi vorbim deschis despre acest lucru.”, a epxlicat în continuare Maia Sandu.

Maia Sandu: Vreau ca cetățenii să cunoască despre aceste riscuri

Anunțul Maiei Sandu cu privire la planul Rusiei de a încerca înlăturarea puterii de la Chișinău au fost făcute în premieră pentru Republica Moldova. Un caz similar a avut loc între Muntenegru și Federația Rusă și nu este pentru prima oară când Moscova își propune așa ceva.

„Este adevărat. Este pentru prima dată când vorbim răspicat la nivelul autorităților Republicii Moldova despre aceste intenții, despre aceste pericole și am vorbit pentru că vreau ca cetățenii să cunoască despre aceste riscuri, vreau să nu se lase folosiți în asemenea situații și bineînțeles că am discutat cu instituțiile statului ca să fie vigilente, ca să prevină asemenea scenarii și asta vom face în continuare. Şi vreau ca cetățenii Republicii Moldova să știe că sunt în siguranță și noi în continuare vom face totul pentru a păstra liniștea și pacea în țara noastră.”, a declarat Sandu pentru Televiziunea Română.