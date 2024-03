Primarul din Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a subliniat importanța fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului, considerându-le „coloana vertebrală” a investițiilor publice.

Cu o valoare a proiectelor finanțate ce depășește 100 de milioane de euro, administrația condusă de Korodi Attila a reușit să atragă resurse considerabile prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Operațional Regional (POR).

Marți, primarul a evidențiat eforturile echipei sale de a transforma orașul și comunitatea, având un plan de dezvoltare pe termen lung pe o perioadă de 10 ani. Această viziune strategică a permis realizarea unor investiții semnificative în domenii precum dezvoltarea economică, educația și cultura.

„Miercurea Ciuc se schimbă, am venit cu un program stufos. Ne-am întors mai mulţi acasă pentru că am simţit că, dacă nu resetăm oraşul şi nu facem dezvoltarea pe mai multe domenii, vom pierde. Cred că am reuşit să mişcăm oraşul, comunitatea, este provocator, ştim ce se va întâmpla în următorii 8-9 ani pentru că am pus la punct un program de 10 ani şi apoi îl vom da noii generaţii care va veni după noi. Important este că ştim ce trebuie să facem. Am setat programul nostru pe 10 ani şi am reuşit, pe dezvoltarea economică şi a comunităţii, culturală şi educaţională, să aducem noi persepective şi acest lucru ne duce înainte”, a explicat Korodi.